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Коммерсантъ FM
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G7 раскритиковала Швейцарию за лазейки для обхода антироссийских санкций

G7 направила Швейцарии письмо с критикой ее работы по блокировке подсанкционных российских активов. Страны объединения обеспокоены возможностями обхода ограничений. Берн назвал обвинения необоснованными.

О письме сообщили несколько швейцарских СМИ, включая Handelszeitung, а также британская Financial Times. Документ подписан послами Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также послом Евросоюза. Федеральный совет Швейцарии (правительство) подтвердило получение письма.

G7 в письме отметила усилия Швейцарии по применению антироссийских санкций, но заявила о необходимости по ужесточению политики для противодействия их обхода. «Появилась обеспокоенность по поводу того, что швейцарские положения о конфиденциальности... могут быть использованы для того, чтобы скрыть следы финансовых убежищ... Мы также обеспокоены тем, что правоохранительные органы не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур... из-за положений о конфиденциальности»,— говорится в письме. В частности G7 указывает на то, что Швейцария не замораживает счета лиц с двойным гражданством, законным резидентам и тем, у кого есть законные связи со швейцарскими компаниями.

Государственный секретариат экономики назвал все обвинения безосновательными. Власти намерены пригласить послов всех восьми стран «на разъяснительную беседу».

Швейцария, которая не входит в Евросоюз, присоединилась практически ко всем санкциям против России. Она заморозила российские активы на 7,5 млрд швейцарских франков ($8,1 млрд). Власти ранее сообщали, что объем замороженных активов в Швейцарии составляет треть от заблокированных активов в ЕС. Так, во Франции заморожены $1,3 млрд, в Германии — $2,5 млрд. Посол США в Берне Скотт Миллер заявлял, что Швейцария могла бы заблокировать российские активы на сумму 50–100 млрд швейцарских франков.

Леонид Уварчев

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