Глава регулятора Швейцарии ответила на призыв посла США заморозить активы РФ

Глава госсекретариат экономики Швейцарии Элен Будлигер-Артиеда объяснила непониманием заявление посла США в Берне Скотта Миллера, что власти страны могли бы заблокировать российские активы на сумму 50-100 млрд франков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элен Будлигер-Артиеда

Фото: Axel Oeberg Элен Будлигер-Артиеда

Фото: Axel Oeberg

Господин Миллер в интервью изданию Neue Zrcher Zeitung, опубликованном 16 марта, заявил, что Швейцария могла бы дополнительно заблокировать 50-100 млрд франков активов россиян. «Санкции сильны лишь настолько, насколько сильна стоящая за ними политическая воля»,— заявил тогда господин Миллер.

«Кажется, что существует недопонимание,— сказала госпожа Будлигер-Артиеда в интервью тому же изданию, которое было опубликовано 11 апреля. — Цифра от 50 до 100 млрд франков была распространена в самом начале как возможная оценка российских средств под управлением, а не администрацией. Но не все россияне подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство».

SECO — это экспертный центр правительства Швейцарии по экономической политике в области экономического развития и кооперации. Ведомство отвечает за реализацию международных инициатив Швейцарии, в том числе курирует блокировку иностранных активов в стране.

1 декабря 2022 года SECO опубликовал пресс-релиз, в котором сообщалось, что по состоянию на 3 июля 2022 года сумма вкладов российских граждан или же физических и юридических лиц, объявленных SECO, составляла 46,1 млрд франков. По состоянию на 25 ноября 2022 года в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,5 млрд франков, следовало из сообщения регулятора.

Эрдни Кагалтынов