Институт воспитания: главной ценностью молодежи в 2022 году стало здоровье

Институт изучения детства, семьи и воспитания опубликовал результаты ежегодного мониторинга ценностных ориентаций учащихся (14–18 лет) и молодежи (19–35) России. Для 60% учащихся активная жизненная позиция не является приоритетом, а главной ценностью для большей части опрошенных учащихся (61%) и молодежи (65%) стало здоровье, как физическое, так и психическое, следует из данных исследования.

Другими популярными у молодежи ценностными ориентирами, обозначенными в исследовании, стали:

наличие хороших и верных друзей (указали 46% учащихся и 32% молодежи);

активная деятельная жизнь (40%; 34%);

любовь (36%; 36%);

материально обеспеченная жизнь (35%; 41%);

интересная работа (27%; 31%);

счастливая семейная жизнь (27%; 40%);

уверенность в себе (24%; 21%);

свобода (23%; 16%).

Среди ценностей, которые не стали популярными среди опрошенных,— общественное признание, за которое молодежь и учащиеся проголосовали поровну (по 11%); счастье других (5%; 6%) и религия (по 5%).

Наиболее приоритетными качествами личности для молодежи и учащихся, согласно исследованию, стали воспитанность (60%; 64%), ответственность (44%; 51%) и жизнерадостность (42%; 44%). Меньше всего молодежь голосовала за смелость в отстаивании своего мнения (13%), а учащиеся — за терпимость к взглядам и мнениям других (14%).

Эрдни Кагалтынов