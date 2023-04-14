В Параде победы в Петербурге примут участие 250 юнармейцев

В петербургском Параде Победы 9 мая примут участие 250 участников молодежного движения «Юнармия», сообщила пресс-служба Смольного в пятницу, 14 апреля. Юнармейцы участвуют в приуроченных к Дню Победы мероприятиях в городе с 2017 года.

В городе также готовится работать 650 человек из регионального отделения «Волонтеры Победы» для помощи в организации и проведении парада. Они будут сопровождать ветеранов и встречать гостей на трибунах и поучаствуют в старте всероссийской акции «Георгиевская ленточка», возложении цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище, Диктанте Победы и Всероссийском субботнике.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ветераны ВОВ из Петербурга получат от Смольного по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы.

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