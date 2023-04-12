Ветераны ВОВ из Петербурга получат от Смольного по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы

В Законодательном собрании сразу в трех чтениях приняли законопроект о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Сумма выплаты составит 10 тыс. руб., всего ее получит более 240 тыс. человек. К числу тех, кому полагается выплата, относятся инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и узники концлагерей. Также в Смольном выделят по 5 тыс. руб. вдовам и вдовцам военнослужащих, которые погибли во время ВОВ, войн с Финляндией и Японией, а также гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года.

Деньги на эти цели выделят из городского бюджета, всего планируется потратить 1,5 млрд руб.

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