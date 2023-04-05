Недвижимые осложнения

Россияне больше не смогут купить недвижимость в Вильнюсе и подать документы на ВНЖ. Соответствующий закон 4 апреля принял Сейм Литвы и назвал эти ограничения «национальным санкционным инструментом». Под запрет попали все сделки с физлицами и компаниями, которые созданы или управляются гражданами России. Это решение поддержали 76 депутатов из 123. Как теперь управлять прибалтийской недвижимостью? И можно ли снять жилье без ВНЖ? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сначала прибалтийские страны лишили россиян туристических виз, потом возможности получать ВНЖ, а теперь Литва закрыла и доступ к рынку жилья из-за рисков для нацбезопасности страны. Кроме того, граждане России, проходящие границу ЕС на территории Литвы, будут подвергаться «индивидуальным дополнительным тщательным проверкам».

По официальным данным, за последний год наши сограждане купили в Литве 699 объектов. Это похоже скорее на фантомные боли. А проблемы у россиян с недвижимостью там начались задолго до 24 февраля, говорит руководитель консалтинговой компании «Таконта» Андрей Тютюнник:

«Заказов было много. С 2018-2019 годов вид на жительство россиянам уже не продлевали. Отказ без объяснения причин получали даже те соотечественники, которые оформили там юридическое лицо, приняли на работу граждан Литвы и платили налоги. Сейчас законом установлено, что сделки с переходом права на недвижимость россиян не регистрируются. Среди этих 700 владельцев жилья наверняка есть граждане РФ, которые в числе тех 10 тыс. уехали после начала специальной военной операции, те, кто их консультировал, кто работает в Европе дистанционно. В основном IT-специалисты, которые принимают для себя решение остаться в Литве».

Россияне, уехавшие в Литву после начала спецоперации, покупали там недорогое жилье. Брокеры говорят, что большинство сделок не превышало бюджета в €40 тыс. Те, кто не успел, продолжают снимать, как москвич Дмитрий, который переехал в Вильнюс летом 2022 года:

«Из-за приезда россиян и украинцев цены на аренду выросли чуть ли не вдвое. Например, однокомнатную квартиру можно снять за €600, но нужно учитывать и расходы на коммунальные услуги. Еще одна проблема — это договор. Лендлорды — так в Литве называют хозяев квартир — хотят договор на один год, но граждане России имеют визы D, и не очень понятно, получат ли они здесь ВНЖ. Если съемщик не выполняет условия контракта, значит, он теряет один депозит, а в некоторых случаях и два».

Официально выехать в прибалтийские страны россияне не могут уже с сентября. А это значит, что все сделки с недвижимостью стоят на паузе. Продать свое жилье там можно, только деньги не вывести, говорит руководитель проекта о зарубежной недвижимости Tranio.ru Георгий Качмазов:

«Литва и Эстония всегда были менее популярны у россиян. Они предпочитали покупать квартиры в Латвии, потому что там когда-то давали виды на жительство. Владельцы латвийской недвижимости чувствуют себя спокойно, если они не в санкционных списках. При этом на данный момент у граждан РФ нет никаких концептуальных проблем с тем, чтобы управлять своими метрами в Латвии и в Европе».

А тот, кто не успел въехать в прибалтийские страны, вполне может лишиться своей недвижимости. Первой об этом заявила Эстония. После того как россияне перестали оплачивать услуги ЖКХ из-за запрета банковских переводов, европейские чиновники допустили конфискацию жилья в счет долгов перед управляющей компанией. Пяти месяцев достаточно, чтобы на такого должника подали в суд. Хотя на этом фоне появилось немало посредников. За оплату коммуналки в €500 — такой счет этой зимой приходил за однокомнатную квартиру, к примеру, в Вильнюсе — посредники брали комиссию в €100.

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