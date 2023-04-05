Депутаты разрабатывают финансовые меры воздействия на критикующих Россию уехавших артистов

Меры в отношении артистов, которые покинули РФ и выступают с критикой страны, будут касаться только тех, кто активно действует против страны, а не просто высказывает свое мнение, сообщил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Сами меры, которые разрабатывает специальная рабочая группа, будут прежде всего финансовыми.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Сейчас в большей степени следует — и члены рабочей группы отчетливо это осознают — заниматься не охотой за ведьмами, не призывами к каранию кого-либо и действиями в этом направлении, а пониманием того, каким образом относиться к тем людям, которые не просто высказывают свою позицию, а активно действуют против своей собственной страны»,— заявил господин Шолохов «РИА Новости».
Парламентарий добавил, что среди уехавших артистов есть отдельная группа людей, которые открыто финансируют украинскую сторону. Именно в отношении них, по мнению депутата, и стоит «тщательно разобраться». При этом предпринимаемые меры будут касаться «прежде всего финансовой стороны», поскольку большинство уехавших артистов продолжают получать деньги из России.
«Это совершенно нонсенс — платить деньги человеку, который эти же деньги против страны направляет. Вот это отрегулировать совершенно необходимо. У нас правовое государство, и поэтому мы должны законодательство наше организовать таким образом, чтобы подобные вещи были невозможны с точки зрения закона и четко была прописана процедура»,— резюмировал депутат.
Рабочая группа Госдумы по деятелям культуры, которые покинули РФ и выступают с антироссийской позицией, собрана из депутатов всех фракций (в первую очередь членов комитета по культуре), представителей надзорных ведомств.
О создании рабочей группы в феврале 2023-го объявила глава комитета по культуре Елена Ямпольская. До этого о санкциях к уехавшим россиянам спорили сенатор Андрей Клишас и депутат Олег Морозов.
Подробнее о том, как по уехавшим за границу критикам РФ хотели ударить рублем,— в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».