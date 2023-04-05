Депутаты разрабатывают финансовые меры воздействия на критикующих Россию уехавших артистов

Меры в отношении артистов, которые покинули РФ и выступают с критикой страны, будут касаться только тех, кто активно действует против страны, а не просто высказывает свое мнение, сообщил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Сами меры, которые разрабатывает специальная рабочая группа, будут прежде всего финансовыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сейчас в большей степени следует — и члены рабочей группы отчетливо это осознают — заниматься не охотой за ведьмами, не призывами к каранию кого-либо и действиями в этом направлении, а пониманием того, каким образом относиться к тем людям, которые не просто высказывают свою позицию, а активно действуют против своей собственной страны»,— заявил господин Шолохов «РИА Новости».

Парламентарий добавил, что среди уехавших артистов есть отдельная группа людей, которые открыто финансируют украинскую сторону. Именно в отношении них, по мнению депутата, и стоит «тщательно разобраться». При этом предпринимаемые меры будут касаться «прежде всего финансовой стороны», поскольку большинство уехавших артистов продолжают получать деньги из России.

«Это совершенно нонсенс — платить деньги человеку, который эти же деньги против страны направляет. Вот это отрегулировать совершенно необходимо. У нас правовое государство, и поэтому мы должны законодательство наше организовать таким образом, чтобы подобные вещи были невозможны с точки зрения закона и четко была прописана процедура»,— резюмировал депутат.

Рабочая группа Госдумы по деятелям культуры, которые покинули РФ и выступают с антироссийской позицией, собрана из депутатов всех фракций (в первую очередь членов комитета по культуре), представителей надзорных ведомств.

О создании рабочей группы в феврале 2023-го объявила глава комитета по культуре Елена Ямпольская. До этого о санкциях к уехавшим россиянам спорили сенатор Андрей Клишас и депутат Олег Морозов.

Подробнее о том, как по уехавшим за границу критикам РФ хотели ударить рублем,— в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Григорий Лейба