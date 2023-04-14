В строительство автовокзала в старом аэропорту «Агроком-Холдинг» вложит 1 млрд рублей

ООО «Агроком-Холдинг» (входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди) инвестирует в строительство центрального областного автовокзала на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону 1 млрд руб. Об этом на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области сообщил замминистра транспорта региона Дмитрий Беликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно словам господина Беликова, объект будет введен в эксплуатацию уже в текущем году. Проект обеспечит городу 100 новых рабочих мест. Автовокзал также станет новым транспортно-пересадочном узлом для строящегося района.

«В целях балансировки и выведения лишнего трафика из центра города и предлагалось создание нового автовокзала в районе старого аэропорта»,— пояснил Дмитрий Беликов.

В ходе заседания было решено включить проект в перечень ста губернаторский инвестиционных проектов.

Как сообщалось ранее, новый автовокзал разместят на территории старого аэропорта по поручению главы Ростовской области Василия Голубева. Через центральный областной автовокзал будут проходить как межрегиональные, так и межмуниципальные маршруты, которые сейчас направлены к автовокзалам на пр. Шолохова и пр. Сиверса. Это позволит разгрузить дорожно-транспортную сеть Ростова-на-Дону.

Анастасия Назарова