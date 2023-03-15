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Василий Голубев поручил разместить областной автовокзал в старом аэропорту Ростова

Центральный областной автовокзал разместят в здании аэровокзала старого аэропорта Ростова-на-Дону. Соответствующее поручение дал губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба Министерства транспорта региона.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вопрос об организации нового объекта обсуждался в ведомстве на совещании по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). Одна из задач разработанной ПКРТИ Ростова-на-Дону — вывод межмуниципальных маршрутов с улиц донской столицы. Это позволит сократить нагрузку на дорожно-транспортную сеть центральной части города.

Для реализации этой задачи планируется создание пяти транспортно-пересадочных узлов — конечных остановок межмуниципальных маршрутов на въездах в город. Эти пункты будут созданы на ул. Менжинского, в мкр. Левенцовский, на Главном автовокзале и Центральном рынке. Еще один узел будет создан в районе старого аэропорта, где до конца текущего года будет размещен Центральный областной автовокзал.

«Через центральный областной автовокзал будут проходить как межрегиональные, так и межмуниципальные маршруты. То есть, те транспортные потоки, которые сейчас направлены к автовокзалам на пр. Шолохова и пр. Сиверса, будут перенаправлены на этот новый областной автовокзал. Это позволит частично освободить улицы города от транзитного транспорта», — пояснили «Ъ-Юг» в пресс-службе Минтранса Ростовской области.

В здании аэровокзала, которое принадлежит структуре «Группы Агроком» предпринимателя Ивана Саввиди, сейчас идет реконструкция. В пресс-службе холдинга от комментариев отказались.

Анастасия Назарова

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