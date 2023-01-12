Совладельца сети «Рив Гош» Августа Мейера выпустили из СИЗО под залог

Второй апелляционный суд общей юрисдикции выпустил под залог в 30 млн рублей обвиняемого в мошенничестве совладельца сети парфюмерных магазинов «Рив Гош» и бывшего интернет-магазина «Юлмарт» Августа Мейера, сообщают «Ведомости» со ссылкой на адвоката Олега Ткаченко. Защита предпринимателя добивалась смены его меры пресечения больше года.

В декабре защитники господина Мейера сообщали, что бизнесмен возместил всю сумму вменяемого ему ущерба и готов внести залог в размере 25 млн рублей для выхода из СИЗО, но суд ему отказал, оставив предпринимателя под стражей до марта 2023 года. По мнению судьи, господин Мейер мог уехать из страны, поскольку имеет три гражданства.

Напомним, дело против Августа Мейера по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере расследуется с конца 2021 года, его завели еще в 2017 году. По версии следствия, Сбербанк дал «Юлмарту» кредит на 1 млрд, но деньги бизнесмен вместе с партнером Дмитрием Косыгиным (также находится под следствием) вывели на подконтрольные компании счета, а затем ввели организации, входящие в ГК «Юлмарт», в процедуры банкротства. По делу также проходит обвиняемой супруга бизнесмена Ирина Мейер, сейчас она под домашним арестом. Всего в деле фигурируют три эпизода мошенничества на общую сумму в 3 млрд рублей.

Подробнее о деле читайте в материале «Залога не хватило для освобождения».

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