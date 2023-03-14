В Кремле пообещали не забывать про формат прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в этом году Владимир Путин может провести прямую линию, но ее конкретная дата не определена. Господин Песков допустил, что мероприятие могут совместить с большой пресс-конференцией президента, как это планировалось в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Представитель президента на вопрос ТАСС, состоится ли прямая линия в этом году, ответил: «Будем надеяться, что да». «Может быть»,— сказал Дмитрий Песков на вопрос, могут ли прямую линию совместить с большой пресс-конференцией. Он подчеркнул, что это «популярные форматы», «мы не будем их забывать».

Во время прямой линии президент отвечает на вопросы граждан. Они поступают в онлайн-формате — в виде сообщений или видеообращений. Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 30 июня 2021 года. Последняя большая пресс-конференция проводилась 23 декабря того же года.

Как прошла последняя большая пресс-конференция Владимира Путина — в материале «Ъ» «Велика Россия, а рассказать нечего».

Александр Кислов