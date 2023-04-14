В Екатеринбурге арестовали учащегося спецшколы по обвинению в сексуальном насилии над ребенком

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест 16-летнего учащегося спецшколы №124 для подростков с общественно-опасным поведением. В пресс-службе Свердловского облсуда сообщили, что он обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетним младше 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Он будет находиться под стражей до 11 июня.

По данным «Ъ», обвинение по аналогичной статье предъявлено другому подростку, который за несколько дней до возбуждения дела сбежал из спецшколы.

По информации «Ъ», уголовное дело было возбуждено, после того как из спецшколы сбежал 13-летний подросток, сообщивший следственным органам о случаях сексуального и физического насилия над воспитанниками спецшколы со стороны других учащихся. По его словам, он лично видел, как одни учащиеся издеваются над другими, а о ряде инцидентов ему известно «от ребят», которые были там «до него».

«Самая жесткая ситуация», которую он видел сам и которая, по словам его адвоката Георгия Краснова, легла в основу дела, произошла осенью 2022 года. По словам подростка, над одним 12-летним мальчиком был проведен «товарищеский суд», который инициировал воспитатель за то, что ребенок «слишком много врал». Воспитанники единогласно решили подвергнуть «провинившегося» «оральному сексуальному насилию». Издевательства, по его словам, продолжались несколько месяцев.

Георгий Краснов отметил, что руководство школы знало об этом инциденте, однако не предпринимало ничего для устранения конфликта. Кроме того, директор спецшколы Наталия Поддубная якобы обсуждала с подростками видео, на котором запечатлен момент издевательства. «Директор не наказывала тех, кто издевался над мальчиком, а спрашивала у потерпевшего при всех детях: "Чего ты прогнулся? Не мог откусить? Совсем слабак?"»,— подчеркнул господин Краснов.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области информацию об уголовном деле «Ъ» комментировать не стали. В министерстве образования и молодежной политики региона «Ъ-Урал» сообщили, что ведомство оказывает всю необходимую помочь следствию. Директор спецшколы отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Подробнее об инциденте в спецшколе №124 Екатеринбурга — в публикации «Ъ-Урал» «Силовики изучат "товарищеские суды" подростков».

Илья Смирнов, Екатеринбург