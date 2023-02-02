Задержан подрядчик по благоустройству пристани в Чкаловске

Директора ООО «Квелти» Севака Кеосяна задержали по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) на 35 млн руб. при благоустройстве пристани в Чкаловске. Об этом сообщили в нижегородском управлении СУ СК.

Муниципальный контракт с «Квелти» по ремонту пристани заключили в 2021 году. Компания сорвала сроки и не сдала объект, но часть работ подрядчику оплатили. Следствие считает, что директор фирмы предоставил в администрацию Чкаловска акты о приемке выполненных работ, в которых завысил сумму затрат.

Расследуя хищения, 1 февраля следователи допросили главу МСУ городского округа Александра Кудряшова и его заместителя.

Анастасия Еремина