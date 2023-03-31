Замглавы Чкаловска Сергея Герасименко обвинили в превышении полномочий

Уголовное дело в отношении заместителя главы администрации городского округа Чкаловска Сергея Герасименко поступило в Чкаловский районный суд. Он обвиняется в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрация Чкаловска заключила контракт стоимостью более 91,9 млн руб. на благоустройство пристани с ООО «Квелти» в мае 2021 года. По версии следствия, Сергей Герасименко подписал акт приема работ до их фактического исполнения. По этим документам подрядчик получил более 17,8 млн руб.

Ранее директора «Квелти» Севака Кеосяна задержали по подозрению в мошенничестве, связанном с хищением 35 млн руб. при благоустройстве пристани в Чкаловске.

Елена Ковалева