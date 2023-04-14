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Коммерсантъ FM
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ВШЭ: в России снижается число бедных и обеспеченных людей

В 2022 году 25% опрошенных россиян потратила основную часть своих доходов на еду, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики (ВШЭ).

При этом авторы исследования указывают, что в сравнении с прошлыми годами эти цифры уменьшились. Если сейчас 10% заявили, что тратят на еду все деньги, а 15%, что тратят две трети своего дохода, то в 2021 году эти показатели составляли 11% и 20% соответственно.

В исследовании ВШЭ также говорится, что нехватку средств на питание, одежду или обувь в 2022 году испытывали 17% жителей России. Кроме того, 4% из этой доли сообщили, что денег не хватает даже на питание, и 13% — что у них есть только возможность купить продукты, но не одежду или обувь.

Однако на фоне сокращения бедности заметна и иная тенденция. Так за четыре года снизился показатель тех, кто может купить недвижимость — с 6% в 2019 году, до 5% в 2022 году. А доля тех, кто не может позволить себе купить автомобиль, выросла с 20% в 2019 году до 25% в 2022 году.

Ранее результаты исследования «инФОМ», проведенного по заказу ЦБ, показали, что главной стратегией россиян остается покупка более дешевых товаров. За последние два года к ней прибегал в среднем каждый четвертый опрошенный. В январе 2023 года стали экономить на продуктах 23%, а пиковые значения были зафиксированы в апреле—июне прошлого года (28–31% респондентов). На втором месте схожая стратегия — покупать реже или вовсе отказываться от каких-то товаров и услуг. За последние два года этим в среднем занимался каждый пятый, в январе 2023 года — 16% респондентов.

Подробнее — в инфографике «Ъ» «Снижение повседневных трат — главная адаптационная стратегия россиян».

Александр Кислов

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