Снижение повседневных трат — главная адаптационная стратегия россиян

Инфляционные ожидания населения на год вперед снижаются, но остаются в диапазоне повышенных значений (11,6%). Потребительские настроения в январе улучшились, показало новое исследование «инФОМ», проведенное по заказу ЦБ. Данные опроса также свидетельствуют, что адаптационные практики населения в целом не изменились. Главной стратегией остается покупка более дешевых товаров. За последние два года к ней прибегал в среднем каждый четвертый опрошенный. В январе 2023 года стали экономить на продуктах 23%, а пиковые значения были зафиксированы в апреле—июне прошлого года (28–31% респондентов). На втором месте схожая стратегия — покупать реже или вовсе отказываться от каких-то товаров и услуг. За последние два года этим в среднем занимался каждый пятый, в январе 2023 года — 16% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Респонденты отвечали на вопрос: что из перечисленного вы (члены вашей семьи) начали делать за последний месяц?

Респонденты отвечали на вопрос: что из перечисленного вы (члены вашей семьи) начали делать за последний месяц?



Лишь менее 10% пытаются решить свои проблемы с помощью чужих денег, взятых в кредит в банке или одолженных. Среди городского население выше доля респондентов, которые пытаются адаптироваться к сложной экономической ситуации с помощью поиска новой работы или дополнительного заработка (20% против 14% среди населения в целом). Также немного выше готовность брать деньги в кредит или взаймы (12% против 9%) и меньше надежды на приусадебные участки (4% против 6%).