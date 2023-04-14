NYT: подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона грозят десятки лет тюрьмы

Подозреваемому в причастности к недавней утечке документов Минобороны США военнослужащему разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии Джеку Тейшейре могут назначить наказание в виде лишения свободы на несколько десятков лет. Об этом сообщает The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джек Тейшейра

Фото: Jack Teixeira Джек Тейшейра

Фото: Jack Teixeira

Издание отмечает, что Джек Тейшейра был арестован по закону о шпионаже. Принятый в 1917 году закон предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы за передачу информации о национальной обороне, которая может нанести ущерб США или обеспечить преимущество иностранному государству или третьим лицам, не имеющим допуска к таким сведениям. The New York Times подчеркивает, что подозреваемому может быть предъявлено отдельное обвинение по каждому из попавших в открытый доступ секретных документов.

Представитель Минобороны США сообщил AP, что Джек Тейшейра был специалистом по кибертранспортным системам. По словам собеседника, он обеспечивал защиту связи военных и имел доступ к информации высокого уровня секретности. Знакомый господина Тейшейры рассказал The Washington Post, что военнослужащий начал публиковать документы в феврале 2022 года. Он называл конфликт России и Украины «удручающей битвой между двумя странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет», и хотел обратить на него внимание своих друзей.

Вчера, 13 апреля, ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке документов Пентагона. Ранее The New York Times сообщала, что именно господин Тейшейра был администратором группового чата в Discord, через который в сеть утекли секретные данные американской разведки.

Подробнее об утечке — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Милена Костерева