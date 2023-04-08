Вице-канцлер ФРГ Хабек выступил за ужесточение борьбы с обходом санкций

Вице-канцлер, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек считает, что необходимо ужесточить меры против обхода антироссийских санкций. Он назвал Данию образцом для подражания за работу ее таможни.

«Обход санкций недопустим. Поэтому мы должны заняться этим вопросом гораздо энергичнее и решительнее»,— сказал господин Хабек медиагруппе Funke (цитата по Hamburger Abendblatt).

Вице-канцлер ФРГ рассказал, что в Дании таможня тщательно исследует торговые потоки и таможенные данные на предмет несоответствий. «Когда такие (несоответствия.— "Ъ") возникают, например, большое количество определенных товаров, которые раньше отправлялись в Россию, теперь вдруг должны быть доставлены в примерно таком же количестве в третью страну, это повод задуматься»,— отметил господин Хабек.

Евросоюз сейчас обсуждает 11-й пакет санкций, он будет направлен на борьбу с обходом действующих ограничений, говорили в Еврокомиссии. Президент РФ Владимир Путин считает, что ограничения введены против России надолго.

О борьбе Турции и Казахстана с обходом санкций — в материалах «Ъ» «У Турции двоится в транзитах» и «Незнание — больше не оправдание».

Леонид Уварчев