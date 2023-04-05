Politico: ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после Пасхи

Страны Евросоюза (ЕС) намерены обсудить 11-й пакет антироссийских санкций после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов. Другие подробности не приводятся.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом действующих ограничений, говорили в Еврокомиссии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в конце марта заявил, что Европа начинает уставать от введения антироссийских санкций.

Лаура Кеффер