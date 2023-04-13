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Коммерсантъ FM
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Антонов: США предупредили, что Лаврова ждет холодный прием на СБ ООН в Нью-Йорке

США дали понять, что главу российского МИДа Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН, утверждает посол РФ в США Анатолий Антонов. Он добавил, что делегация МИДа до сих пор не получила визы для участия в СБ ООН.

«Нас предупредили и в Госдепе, и на очень высоком уровне, что Сергея Викторовича здесь ждет очень холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться на мероприятии, в чем будет выражаться»,— сказал посол в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

По его словам, российская сторона не упрашивает выдать визы, а требует, чтобы США «обеспечили выполнение своих обязательств как страны, на территории которой находится всемирная организация». «Администрация обязана выдать все необходимые документы как для прилета спецрейсов, так и для делегации нашего МИД»,— уверен господин Антонов.

В апреле Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. В марте Вашингтон не дал визы россиянам для участия в мероприятиях ООН. В апреле Австрия не выдала визы большей части делегации РФ для участия в сессии спецкомитета ООН.

Лаура Кеффер

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