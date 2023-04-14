Алкоголь уходит в стоки

Дистрибуторы и торговые сети активно компенсируют провалы в импорте алкогольных напитков прошлого года. В первые два месяца текущего года объем поставок вин и крепких напитков вырос на 23%, превысив 79 млн л. Это рекордный показатель за пять лет. Компании могут накапливать стоки в условиях ослабления рубля, а годовой показатель будет зависеть от покупательной способности населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

По итогам января—февраля 2023 года импорт алкоголя в Россию увеличился год к году на 23%, до 79,02 млн л, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Поставки вин выросли на 23%, до 63,37 млн л, крепких напитков — на 25%, до 15,65 млн л. Импорт виски, в частности, увеличился на 32%, до 6,16 млн л, коньяка и бренди — на 61%, до 2,82 млн л, ликеров — на 60%, до 2,01 млн л, рома — на 19%, до 1,67 млн л. По имеющимся у “Ъ” данным, объем импорта всех алкогольных напитков в первые два месяца 2023 года стал максимальным для этого периода как минимум за последние пять лет.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что в первые месяцы 2022 года на рынке оставались стоки вин, ввезенных годом ранее в объеме выше средних значений последних лет. Кроме того, добавляет он, январь традиционно провальный месяц для импорта. Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов отмечает, что из-за удлинения логистики многие импортеры получили товар в январе вместо декабря, что также сказалось на динамике. Предприятия в Европе испытывают сложности с комплектующими, что также привело к переносу поставок на начало 2023 года, добавляет директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков.

В Алкогольной сибирской группе (АСГ) рост импорта в первые месяцы 2023 году объясняют наполнением рынка после значительного падения поставок крепких напитков в прошлом году из-за отказа некоторых компаний работать в России. За 2022 год, по имеющимся у “Ъ” данным, импорт всего крепкого алкоголя сократился на 36%, а виски — на 52%. Вклад внесли и параллельный импорт, и эксклюзивные новые бренды во всех категориях крепкого алкоголя, добавляют в АСГ. Так, в первые два месяца 2023 года в пятерку крупных поставщиков виски вошла Индия с более 240 тыс. дал. В АСГ, эксклюзивном дистрибуторе брендов индийской Allied Blenders & Distillers, видят большой потенциал в этой категории.

Как отмечает Александр Ставцев, активные поставки начала 2023 года могут быть вызваны желанием части участников рынка, располагающих ресурсами, наращивать запасы в условиях ослабления рубля для минимизации рисков. Кроме того, рассказывает эксперт, конъюнктура отпускных цен сейчас достаточно благоприятна: «Виноделы ряда стран, в том числе Испании, сохранили цены без повышения для российских контрагентов».

По оценкам господина Ставцева, в первом квартале этого года винный сток в России окажется рекордным с 2017 года и существенно превысит 100 млн л. При существенном ослаблении рубля это позволит сделавшим такие запасы сетям сдерживать повышение цен в течение нескольких месяцев, чтобы сохранить спрос, поясняет он. По имеющимся у “Ъ” данным, в тройку крупнейших импортеров алкоголя вошли Beluga Group, X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») и структура Mercury Retail («Красное & Белое», «Бристоль»). В X5 отметили, что продолжают развивать прямой импорт и увеличили в первом квартале объем ввоза алкоголя. Основными поставщиками стали Грузия, Австрия, Португалия и Аргентина, добавили там.

По прогнозам АСГ, по итогам 2023 года импорт крепкого алкоголя покажет положительную динамику год к году, хотя темпы роста, скорее всего, снизятся с текущих цифр. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также ожидает продолжения прироста импорта крепких напитков в условиях замещения ушедших брендов. Непонятно, какие марки покажут хорошие продажи, поэтому поставщики и потребители экспериментируют, указывает он.

Темпы роста импорта вина, продолжает господин Липилин, вероятно, пойдут на спад вслед за сокращением продаж в связи с переходом к сберегательной модели потребления. По его словам, отчетливым тренд может стать по итогам второго квартала. Леонид Рафаилов также ожидает, что на объем импорта по итогам всего 2023 года будет влиять покупательная способность населения. Потребители переходят на более дешевые напитки, что особенно негативно отражается на продажах в ценовых категориях «средний» и «средний плюс», отмечает он.

Анатолий Костырев