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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области не будут проводить областной выпускной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира «ВКонтакте» сообщил, что в этом году в Белгороде не будет проводиться областной бал для выпускников школ.

Он отметил, что формат планируемых мероприятий зависит от оперативной обстановки: «Мы очень хотели сделать областной бал выпускников в Белгороде. В нынешнем году делать не будем. Как будет происходить вручение дипломов — это решение будут принимать родители и директора школ».

По словам чиновника, в районах, где будет опасно проводить выпускные мероприятия, власти предоставят автобусы для их переноса в более безопасные места.

Ранее власти Белгородской области решили отменить военный парад на 9 Мая. Губернатор объяснял такое решение нежеланием провоцировать противника скоплением военнослужащих и техники в областном центре. На фоне регулярных обстрелов приграничных территорий региона со стороны Украины чиновники думают над форматом проведения акции других мероприятий. «"Бессмертный полк" будет, но в каком виде, очном формате или онлайн, мы решим совместно на заседании оперативного штаба и обязательно об этом сообщим. Рисковать жизнями и здоровьем людей никто не будет»,— сказал господин Гладков.

Сергей Толмачев, Воронеж

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