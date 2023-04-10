Непарадная обстановка

Власти двух приграничных с Украиной регионов Черноземья отказались от военных парадов на 9 Мая. Торжественные шествия военнослужащих и техники не будут проводить в Белгородской и Курской областях, чьи территории подвергаются почти ежедневным обстрелам. В Кремле отмечают, что вопрос парадов — прерогатива местных властей, принимающих решения из интересов обеспечения безопасности. Еще в одном регионе Черноземья — Воронежской области, граничащей с Луганской Народной Республикой,– мероприятия к 9 Мая готовятся в плановом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Воронежской области планируют проведение военного парада на 9 Мая

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Власти Воронежской области планируют проведение военного парада на 9 Мая

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об отмене военного парада в Курске стало известно вчера на планерке в областном правительстве. «По решению с федеральными коллегами, обеспечивающими безопасность в Курской области, было принято решение военный парад 9 мая в регионе не проводить»,— сообщил губернатор Роман Старовойт. Он добавил, что по условиям проведения акции «Бессмертный полк» позже будет сделано отдельное дополнительное объявление.

После заявления главы Курской области вопрос проведения парадов в регионах прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», сказал, что проведение парадов — прерогатива глав регионов: «Они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан». Он напомнил, что безопасность людей остается главным и единственным приоритетом властей.

Военный парад отменен еще в одном приграничном регионе — Белгородской области, где, как и в Курской, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

На прошлой неделе губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» объяснил такое решение нежеланием провоцировать противника: «Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».

Областной центр, напомним, расположен в 40 км от границы с Украиной. За время проведения специальной военной операции в городе произошло несколько инцидентов, которые привели к гибели мирных людей и разрушению жилых домов. Самый масштабный — 3 июля прошлого года, когда над Белгородом были сбиты ракеты «Точка-У», что привело к гибели пяти человек и повреждению 642 жилых помещений и 47 машин.

Белгородский губернатор также заявил, что на ближайшем заседании регионального оперативного штаба будет рассмотрен вопрос о проведении салюта на 9 Мая и акции «Бессмертный полк», а также о праздновании 80-летия Прохоровского сражения. Территория Белгородской области наиболее часто подвергается обстрелам: только за последний день прошедшей недели региональное управление МЧС России пять раз предупреждало жителей приграничных районов о падении снарядов и необходимости скрыться в укрытия. Так, 9 апреля в Тишанке Волоконовского района от обстрела пострадали четыре дома, в которых выбило окна, а в Вознесеновке Шебекинского горокруга — два дома и сельскохозяйственное предприятие.

На фоне массированных обстрелов тревогу у жителей области вызвала памятка об эвакуации, которую начали распространять в районах в конце прошлой недели. «Это, конечно, с моей точки зрения, неправильно. Начали немножко в неправильной форме обучать население. Поэтому замечания всем ответственным лицам сделали,— объяснил вчера Вячеслав Гладков во время прямого эфира во "ВКонтакте".— Мы занимаемся подготовкой населения к различным сложным ситуациям. Я уверен, что их не будет, но в случае необходимости мы должны быть готовы. Будет плохо — мы должны быть научены».

В Воронежской области, которая граничит с ЛНР, на текущий момент торжественные мероприятия на 9 Мая готовятся в плановом режиме. Местный областной молодежный центр разместил объявление о поиске волонтеров, которые будут сопровождать шествие «Бессмертного полка».

Сергей Толмачев