Бастрыкин проконтролирует строительство апартаментов на территории советского санатория в Сочи

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует строительство апартаментного комплекса на территории объекта культурного наследия, одного из старейших курортных объектов в центре Сочи — санатория «Красмашевский». Об этом сообщил Информационный центр СКР.

По данным ведомства, со строительством не согласны местные жители. По их мнению, стройка может повлечь разрушение памятника культуры. Уточняется, что арендатор вместо обещанной реставрации зданий возводит отели, в построенных сооружениях замечены трещины, которые, по мнению авторов жалобы, создают опасность обрушения.

О том, что сочинский санаторий «Красмашевский» реконструируют в пятизвездочный комплекс, стало известно в 2019 году. Сообщалось, что девелопер AR Group намерен инвестировать в строительство Radisson Collection Hotel на территории бывшего санатория 3 млрд руб. Застройщик обещал сохранить архитектурный ансамбль.

Санаторий «Красмашевский» был построен в 1930-х годах в стиле модернизированной неоклассики. Изначально принадлежал ленинградскому отделу здравоохранения, а позже был передан Красноярскому машиностроительному заводу, носил имя Сергея Кирова. С 2000-х годов санаторий перестал принимать гостей.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram