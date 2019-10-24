Апарт, еще апарт

В Сочи началась реконструкция санатория «Красмашевский», который не принимал отдыхающих в течение десяти лет, сменив несколько владельцев, среди которых были московские бизнесмены Виктор Батурин и Гаврил Юшваев. Новый собственник санатория, сочинский девелопер AR Group, намерен перестроить его в апартаментный комплекс премиум-класса Grand Royal Residences. Эксперты оценивают объем вложений в полтора миллиарда рублей, отмечая при этом удобное расположение курортного объекта.



Сочинский девелопер AR Group начал продажи площадей в строящемся апартаментном комплексе Grand Royal Residences категории 5 звезд, сообщил интернет-ресурс по поиску и подбору инвестиций «Бизнес платформа». По его данным, апарт-отель премиум-класса на 127 номеров будет создан в результате реконструкции санатория «Красмашевский», одного из старейших курортных объектов в центре Сочи.

Исторический комплекс зданий санатория включает три корпуса на 350 мест, после реконструкции к ним добавятся два новых корпуса. Срок завершения проекта – 2022 год, стартовая цена продажи недвижимости – 435 тыс. руб. за кв. м, сообщает ресурс.

В холдинге AR Group другие подробности проекта не раскрывают. По оценке Ильи Володько, гендиректора консалтинговой компании Macon, вложения в проект превысят 1,5 млрд руб.

Санаторий «Красмашевский» изначально носил имя Сергея Кирова и принадлежал исполкому Ленинграда, комплекс зданий в стиле модернизированной неоклассики, расположенный на самой высокой точке в центре Сочи, был открыт в 1936 году. Здравница расположена в курортном парке площадью 4 га и имеет собственный закрытый пляж. В девяностые годы прошлого века курортный объект перешел к заводу «Красмаш» (Красноярск), затем владельцем санатория стал бизнесмен Виктор Батурин. В 2009 году «Красмашевский» перестал принимать отдыхающих, здания использовались для расселения рабочих-строителей.

По данным Kartoteka.ru, в 2011 году учредителями ООО «Красмашевский» стали Андрей Осипов и московское «КП Девелопмент», в 2016 году актив перешел к Гаврилу Юшваеву (владелец объектов в «Москва Сити», экс-учредитель холдинга «Вимм-Билль-Данн»).

В мае 2019 года учредителями общества «Красмашевский» стали ООО «Вертикаль+», а также Гарегин Атулян и Айк Забелян, связанные с крупной сочинской строительной компанией AR Group (включает компании «Монолит», «Кайлас», «Инвестгрупп»).

По данным сайта AR Group, холдинг реализовал в Сочи ряд крупных строительных проектов, в том числе ЖК «Белый дворец» и «Морская симфония», апарт-отели «Крымский», «Лучезарный», «Волжский», «Морской квартал» и другие. При этом проектные декларации указанных объектов в свободный доступ не выложены (сотрудники компании высылают документы при обращении через сайт холдинга). Телефоны структур AR Group, указанные в базе Kartoteka.ru не актуальны, в том числе и телефон директора ООО «Красмашевский» Грайра Диланяна. Связаться с представителями холдинга можно только в чате, который открывается при заходе на сайт AR Group. На просьбу “Ъ-Юг” выслать проект комплекса Grand Royal Residences последовал отказ. Сотрудник холдинга через интернет-чат пояснил, что такого документа не существует, «так как речь идет о реконструкции».

Илья Володько, генеральный директор компании Macon, в качестве одного из главных преимуществ проекта отмечает удобное расположение апартаментного комплекса в историческом центре Сочи, в курортном парке.«Недвижимость в Сочи, в том числе премиум-класса, по-прежнему является привлекательным объектом для инвестирования», – отметил эксперт. Заявленную цену продажи коммерческой недвижимости в пределах 435 тыс. руб. за кв. м. аналитик оценивает как достаточно высокую. «Но ничего невозможного в таком предложении нет, если апартаменты продаются с отделкой и меблировкой»,– отметил Илья Володько. По мнению гендиректора строительной компании АПРИ «Флай Плэнинг», Владимира Савченкова, привлекательной чертой для инвесторов является уникальность курортного объекта «Красмашевский» и большой масштаб проекта.

Анна Перова, Краснодар