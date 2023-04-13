АФК «Система» проведет делистинг с Лондонской биржи

Инвестиционная АФК «Система» намерена расторгнуть депозитарные соглашения с Лондонской фондовой биржей. Компания также поручила банку-депозитарию прекратить действие программы глобальных депозитарных расписок (ГДР). Завершить делистинг АФК «Система» планирует 14 мая, сообщает пресс-служба корпорации.

В компании напомнили, что в соответствии с поправками к закону «Об акционерных обществах» и ст. 5 федерального закона «Об аудиторской деятельности» российские компании обязаны прекратить обращение акций за пределами РФ за исключением случаев, когда эмитенты получили разрешение на обращение депозитарных расписок за пределами России.

27 апреля 2022 года АФК «Система» получила разрешение от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на продолжение обращения акций корпорации за рубежом в форме ГДР до 13 мая 2023 года, сообщила пресс-служба. По истечении разрешенного срока компания обязана прекратить обращение акций за пределами России.

После делистинга на Лондонской бирже торги акциями АФК «Система» продолжатся на Московской и Санкт-Петербургской биржах, добавили в компании.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. Поправки к закону подготовило Минэкономики на фоне падения стоимости депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже.

Эрдни Кагалтынов