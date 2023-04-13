WP: секретные документы США опубликовал 20-летний сотрудник военной базы под ником OG

Стоявший за утечкой секретных документов Минобороны и разведки США человек заявил, что получил их на «военной базе», где он работает. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на участника чата на платформе Discord, где были опубликованы материалы.

По информации издания, в течение нескольких месяцев до марта 2023 года материалы американской разведки распространяли в закрытой группе в Discord. Один из участников чата рассказал The Washington Post, что документы публиковал пользователь, зарегистрированный под именем OG. Он утверждал, что работает на «военной базе», название которой уточнять отказался.

«Он, конечно, знал, что делает, когда публиковал эти документы. Это не какая-либо случайная утечка»,— сообщил изданию один из членов группы в Discord. The Washington Post отмечает, что среди опубликованных материалов были документы, доступ к которым предоставлялся только людям, прошедшим тщательные проверки.

Два участника чата в Discord заявили изданию, что знают настоящее имя OG, а также штат, в котором он живет и работает. Однако раскрывать эту информацию они отказались. По словам одного из собеседников, пользователю под ником OG около 20 лет.

The Washington Post также пишет, что один из участников чата предоставил изданию видео, на котором, как утверждается, был запечатлен OG. «Он стоит на стрельбище в защитных очках и берушах и держит большую винтовку. Он выкрикивает в камеру серию расистских и антисемитских оскорблений, а затем делает несколько выстрелов по цели»,— приводит газета описание видео.

В апреле в западных СМИ стали распространяться документы из партии секретных разведывательных материалов, которые попали в открытый доступ. Компания Discord согласилась сотрудничать с американскими властями в расследовании утечки.

Подробнее об утечке — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».