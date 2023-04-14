Забастовки во Франции обошлись EDF в €1 млрд

Французская энергетическая компания EDF потеряла €1 млрд в виде недополученной выручки из-за забастовок на ее атомных и гидроэлектростанциях. Об этом со ссылкой на собственные источники в компании сообщает Reuters. Кроме того, агентство выяснило, что EDF вынуждена была скорректировать планы по найму новых сотрудников в этом году. По данным Reuters, в 2023 году EDF планировала нанять 3–3,5 тыс. новых сотрудников.

EDF переживает непростые времена. В 2022 году энергетическая компания понесла рекордные убытки в размере €17,94 млрд. Причиной стало временное закрытие почти половины реакторов компании на ремонт в прошлом году, что совпало по времени с энергетическим кризисом в Европе. В результате EDF была вынуждена закупать на рынке недостающие объемы энергии, в то время как цены на электроэнергию достигали рекордно высоких отметок.

По данным источников Reuters, массовые забастовки против пенсионной реформы во Франции привели к срыву работ по техническому обслуживанию и ремонту ядерных реакторов. В итоге это может сдвинуть график технического обслуживания реакторов на 18–24 месяца.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Франция высказала всенародное неодобрение».

Кирилл Сарханянц