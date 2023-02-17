Французская EDF отчиталась о рекордном убытке по итогам 2022 года

Крупнейший в мире оператор атомных электростанций Electricite de France (EDF) завершил 2022 год с чистым убытком в €17,94 млрд, что стало худшим результатом за всю историю компании.

Контролируемая государством компания испытывала серьезные проблемы в прошлом году. В ходе выполнения работ по ремонту и техобслуживанию EDF была вынуждена временно закрыть почти половину своих реакторов. Все это пришлось на период энергетического кризиса в Европе. В результате EDF была вынуждена закупать на рынке недостающие объемы энергии для нужд Франции, в то время как цены на электроэнергию достигали рекордно высоких отметок. Только на закупку топлива и энергии компания потратила в прошлом году €121 млрд, что втрое больше суммы, потраченной в 2021-м. Долги компании по итогам года выросли на 50%, до €64,5 млрд. А Франция в итоге впервые за долгие годы стала чистым импортером электроэнергии.

В июле прошлого года правительство Франции объявило о намерении полностью национализировать EDF, чтобы поддержать компанию и обеспечить энергетический суверенитет страны на фоне конфликта на Украине и климатических изменений. Однако этот процесс поставлен на паузу из-за судебного иска акционеров и сотрудников EDF, которые сочли условия национализации компании неприемлемыми. Сейчас государство владеет 96% акций компании.

Кирилл Сарханянц