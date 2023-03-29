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«Бросил вызов Богу»

Убийце гимназистов запросили пожизненное заключение

Обвиняемому в массовом убийстве в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву гособвинение запросило пожизненное лишение свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Также обвинение настаивает на полном удовлетворении исков потерпевших, сумма которых превышает 100 млн руб. Прокурор Татарстана, вступивший на суде в качестве гособвинителя, назвал преступление «зверским, дьявольским поступком недочеловека» и потребовал «кары» такой, «чтобы зло никогда не повторилось».

Обвиняемый Ильназ Галявиев во время одного из заседаний суда

Обвиняемый Ильназ Галявиев во время одного из заседаний суда

Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ

Обвиняемый Ильназ Галявиев во время одного из заседаний суда

Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ

Сегодня в Верховном суде Татарстана на прениях по уголовному делу 21-летнего Ильназа Галявиева прокурор республики Илдус Нафиков запросил для него наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, обвиняемый, по мнению прокурора, должен выплатить штраф в 240 тыс. руб. и в полном объеме компенсировать моральный вред по искам потерпевших.

В результате действий Ильназа Галявиева погибли девять человек, в том числе семь несовершеннолетних, 139 лицам причинен тяжкий вред здоровью.

Потерпевшими по делу признаны 667 человек. Первоначально сумма гражданских исков составляла 48 млн руб. По ходу судебного процесса она превысила 100 млн руб. Кроме того, мэрия Казани потребовала возместить материальный ущерб зданию школы, оцененный более чем в 1,4 млн руб.

Согласно материалам дела, утром 11 мая 2021 года бывший учащийся 175-й гимназии Галявиев (ушел из нее после девятого класса) совершил нападение на свою альма-матер «из хулиганских побуждений». Сделал он это, как следует из обвинительного заключения, находясь «под влияем интернет-публикаций» о подобных преступлениях, совершенных представителями субкультуры «Колумбайн» (в РФ движение признано террористическим и запрещено) в США и России.

По мнению гособвинения, Ильназ Галявиев заранее планировал массовое убийство: своими намерениями он за семь дней до нападения поделился в Telegram-канале под названием «Бог». Молодой человек заранее совершенно легально при помощи сайта госуслуг получил охотничий билет и лицензию Росгвардии на приобретение охотничьего оружия, купил в специализированном магазине охотничье ружье Hatsan и патроны к нему, обучился стрельбе на курсах, где готовят телохранителей, приобрел оружейный сейф. С помощью инструкции из интернета изготовил взрывчатку, купив все необходимое для этого в хозяйственных магазинах.

11 мая в 9:24 Галявиев пришел к гимназии, имея при себе оружие — нож, взрывчатку, заряженное ружье и 505 запасных патронов с картечью и пулями. Согласно материалам, собранным ГСУ СКР, у входа он трижды выстрелил в 19-летнюю Алину Садыкову, «случайного посетителя школы» (девушка была ранена, но смогла скрыться).

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В дверях нападавший встретил рабочего школы 62-летнего Мулланура Мустафина и дважды выстрелил ему в живот и в голову (мужчина выжил). Далее на первом этаже Галявиев стрелял «в убегающих учителей и работников школы», но промахнулся. В коридоре первого этажа выстрелом в голову и спину он убил учителя начальных классов Венеру Айзатову и пытался убить находившуюся поблизости школьницу, но не смог — в ружье закончились патроны, и девочка убежала.

Затем Галявиев привел в действие взрывное устройство у дверей кабинета №107, в котором находились 26 детей и двое взрослых, но никто не пострадал: «мощности взрыва не хватило», как говорится в обвинении.

В кабинете на втором этаже нападавший убил учителя английского языка Эльвиру Игнатьеву. Затем из окна ее кабинета он обстрелял школьную спортивную площадку, где шел урок физкультуры. Пятеро школьников были ранены.

Затем Галявиев поднялся на третий этаж и ворвался в класс, который оказался не заперт: согласно материалам дела, там не услышали призывов директора гимназии по школьному радио закрыться в кабинетах. Там он выпустил 20 патронов в учеников 8-го «А» и учительницу татарского языка. Семь детей умерли на месте. Двоих выпрыгнувших из окна третьего этажа, а также раненных учащихся 8-го «А» и педагога спасли врачи.

Примерно за семь минут, пока длилось нападение на гимназию, Галявиев произвел в общей сложности около 30 выстрелов, следует из материалов дела. Обвиняемый сдался прибывшим в гимназию сотрудникам полиции. По данным гособвинения, в общей сложности Ильназ Галявиев покушался на 655 лиц, из которых 643 — дети. На прениях прокурор Нафиков заявил, что преступлением обвиняемый «бросил вызов Богу и всему человечеству — разом нарушил все основные из десяти заповедей, присущие всем религиям общества».

«Это зверский, дьявольский поступок недочеловека, который по какой-то дьявольской мистике родился в день трагедии в Нью-Йорке»,— обратил внимание гособвинитель на дату рождения Галявиева — 11 сентября 2001 года, когда был совершен теракт в башнях Всемирного торгового центра.

По мнению гособвинителя, кара должна быть такой, «чтобы зло никогда не повторилось».

Один из присутствовавших на прениях потерпевших — отец погибшего восьмиклассника Амира Волкова Илдар Волков — сказал, что «полностью поддерживает» мнение гособвинения. В начале судебного процесса он говорил журналистам, что хотел бы смертной казни не только для Ильназа Галявиева, но и для его девяти ближайших родственников — по числу погибших: «Для назидания другим».

Сам Галявиев, который с самого начала процесса полностью признал вину, и его защитник по назначению Руслан Нуриахметов в прениях пока не выступали. Они попросили перерыв для уточнения позиции. Суд продолжится 8 апреля.

Полина Петрова, Казань

Фотогалерея

Нападение на школу в Казани

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Стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась примерно в 9:20

Стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась примерно в 9:20

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Они организовали оцепление и приняли участие в эвакуации школьников, педагогов и сотрудников учреждения

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Они организовали оцепление и приняли участие в эвакуации школьников, педагогов и сотрудников учреждения

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Специализированный автомобиль полиции с автоматчиком на крыше у гимназии

Специализированный автомобиль полиции с автоматчиком на крыше у гимназии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

В результате стрельбы погибли девять человек: четверо мальчиков, три девочки и две учительницы. Госпитализированы более 20 человек, 18 из них — дети

В результате стрельбы погибли девять человек: четверо мальчиков, три девочки и две учительницы. Госпитализированы более 20 человек, 18 из них — дети

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Замдиректора гимназии №175 Галина Ухванова рассказала «Татарстан-24», что в школе из охраны был только вахтер. «В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад»,— рассказала она

Замдиректора гимназии №175 Галина Ухванова рассказала «Татарстан-24», что в школе из охраны был только вахтер. «В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад»,— рассказала она

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

19-летний нападавший задержан, его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит

19-летний нападавший задержан, его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит

Фото: Ильназ Галявиев

После задержания стрелка СМИ сообщали, что в школе находится второй нападавший, который якобы удерживал шесть-семь заложников и был заблокирован силовиками

После задержания стрелка СМИ сообщали, что в школе находится второй нападавший, который якобы удерживал шесть-семь заложников и был заблокирован силовиками

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Позже МВД по Татарстану и Национальный антитеррористический комитет сообщили, что нападавший был один

Позже МВД по Татарстану и Национальный антитеррористический комитет сообщили, что нападавший был один

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

18 пострадавших учеников казанской гимназии находятся на лечении в детской республиканской клинической больнице, шестеро из них в реанимации

18 пострадавших учеников казанской гимназии находятся на лечении в детской республиканской клинической больнице, шестеро из них в реанимации

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Автомобили скорой помощи у гимназии №175

Автомобили скорой помощи у гимназии №175

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

После трагедии прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие стрелку

После трагедии прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие стрелку

Фото: Ольга Кудрина

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Цветы у здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве в память о жертвах трагедии в казанской школе

Цветы у здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве в память о жертвах трагедии в казанской школе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москвичи и жители Петербурга организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в своих городах, люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи

Москвичи и жители Петербурга организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в своих городах, люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

У здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве возник стихийный мемориал

У здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Все желающие смогут оставить запись в книге соболезнований

Все желающие смогут оставить запись в книге соболезнований

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим

12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Возложение цветов в память о погибших

Возложение цветов в память о погибших

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Возложение цветов в память о погибших

Возложение цветов в память о погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жители Казани у стихийного мемориала в память о жертвах трагедии в гимназии № 175

Жители Казани у стихийного мемориала в память о жертвах трагедии в гимназии № 175

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

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Стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась примерно в 9:20

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Они организовали оцепление и приняли участие в эвакуации школьников, педагогов и сотрудников учреждения

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Специализированный автомобиль полиции с автоматчиком на крыше у гимназии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

В результате стрельбы погибли девять человек: четверо мальчиков, три девочки и две учительницы. Госпитализированы более 20 человек, 18 из них — дети

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Замдиректора гимназии №175 Галина Ухванова рассказала «Татарстан-24», что в школе из охраны был только вахтер. «В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад»,— рассказала она

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

19-летний нападавший задержан, его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит

Фото: Ильназ Галявиев

После задержания стрелка СМИ сообщали, что в школе находится второй нападавший, который якобы удерживал шесть-семь заложников и был заблокирован силовиками

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Позже МВД по Татарстану и Национальный антитеррористический комитет сообщили, что нападавший был один

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

18 пострадавших учеников казанской гимназии находятся на лечении в детской республиканской клинической больнице, шестеро из них в реанимации

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Автомобили скорой помощи у гимназии №175

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

После трагедии прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие стрелку

Фото: Ольга Кудрина

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Цветы у здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве в память о жертвах трагедии в казанской школе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москвичи и жители Петербурга организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в своих городах, люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

У здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Все желающие смогут оставить запись в книге соболезнований

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Возложение цветов в память о погибших

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Возложение цветов в память о погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жители Казани у стихийного мемориала в память о жертвах трагедии в гимназии № 175

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

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