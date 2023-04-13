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Коммерсантъ FM
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Суд отменил арест долей иностранных компаний в российской «дочке» концерна Volkswagen

Арбитражный суд Нижегородской области отменил арест долей Volkswagen, Skoda и Volkswagen Finance Luxemburg в уставном капитале «Фольксваген Груп Рус».

Арест был наложен в рамках иска ООО «Автомобильный завод ГАЗ», которое пытается взыскать с Volkswagen 15,6 млрд руб. убытка, появившихся после разрыва соглашения о контрактной сборке VW и Skoda на Горьковском автозаводе.

Доля Volkswagen в уставном капитале его российской «дочки» составляла 28,05%, доля Skoda — 16,8%, доля Volkswagen Finance Luxemburg — 55,14%.

Контракт на производство германских автомобилей на площадке ГАЗа действовал до 2025 года, но после начала спецоперации на Украине он прекратился. По иску автозавода суд сначала арестовал все российские активы VW, а затем снял обеспечительные меры с завода автоконцерна в Калуге.

Подробнее — в материале «Ъ» «Volkswagen вышел из-под ареста».

Андрей Репин, Нижний Новгород

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