УПЦ впервые с 1917 года самостоятельно освятила миро

Украинская православная церковь (УПЦ) впервые с 1917 года провела самостоятельное мироварение. Церемонию возглавил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в церкви Всех святых Пантелеймоновского монастыря в Феофании. Об этом сообщается в Telegram-канале церкви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинская православная церковь впервые с 1917 года провела самостоятельное мироварение

Фото: Украинская православная церковь Украинская православная церковь впервые с 1917 года провела самостоятельное мироварение

Фото: Украинская православная церковь

Миро — смесь ароматических веществ на основе оливкового масла и белого вина. Изготовление мира — прерогатива автокефальных (независимых) церквей. Прежде УПЦ получала миро из Москвы. В ноябре 2022 года Священный синод УПЦ принял решение о самостоятельном мироварении.

В мае 2022 года УПЦ объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата. РПЦ предупредила об опасных последствиях подобного решения, в частности, о возможном расколе внутри церкви.

О положении УЦП на Украине — в материале «Ъ» «Киево-Печерская рана».

Лусине Баласян