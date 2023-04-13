Евросоюз добавил в черный список ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН

ЕС расширил черный список в отношении России, добавив в него два юридических лица — частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» и российское агентство международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Совет считает, что к перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица»,— говорится в «Официальном журнале ЕС».

Основателем ЧВК «Вагнер» является российский бизнесмен Евгений Пригожин, в отношении которого ЕС, США и Великобританией введены санкции. РИА ФАН входит в состав медиагруппы «Патриот», пост главы попечительского совета которой также занимает господин Пригожин. Причиной добавления ЧВК «Вагнер» в список стало то, что компания участвует в боевых действиях на Украине, а РИА ФАН, по мнению ЕС, «занимается пропагандой».

Евгений Пригожин в ответ заявил, что не знает, что такое «черный список». Он напомнил, что у пиратов была «черная метка» и поделился следующим анекдотом:

Один пират приходит к другому и говорит:

— Мне передали голубую метку, знаешь ли ты, что это такое?

— Не черная, но тоже ничего хорошего.

«Поэтому мы включаем Евросоюз в "голубой список" и передаем ему "голубую метку"»,— заключил глава ЧВК (его ответ опубликован пресс-службой).

В декабре 2021 года ЕС ввел санкции против ЧВК «Вагнер», а также против связанных с ней восьми физических и четырех юридических лиц. 26 января 2023 года Министерство финансов США включило ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций. В тот же день в США ввели санкции против двенадцати юридических и шести физических лиц, связанных с деятельностью ЧВК. Среди них — компании, зарегистрированные в Центральноафриканской Республике, Китае и ОАЭ.

Александр Кислов