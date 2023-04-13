Воронежская область впервые в истории стала третьей по производству сельхозпродукции в России

Производство сельхозпродукции в Воронежской области возросло на 17,5% и достигло 368,2 млрд руб. Это позволило региону впервые в своей истории войти в тройку лидеров по этому показателю среди всех субъектов РФ. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в докладе о результатах деятельности правительства региона за 2018-2022 годы на заседании воронежской облдумы. «Именно эту цель в качестве приоритетной я ставил аграрному блоку правительства в своем предыдущем отчете, и мы ее последовательно достигали»,— подчеркнул глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Гусева, такой результат стал возможным за счет высоких показателей растениеводства — так, валовый сбор зерна по итогам 2022 года составил 6,9 млн т. Воронежская область по объему производства продукции растениеводства входит в тройку лидеров среди всех субъектов РФ. За пять лет объем продукции животноводства в регионе увеличился на 34% (на 7,5% в целом по РФ). С 2020 года в области ежегодно производится более 1 млн т молока. Производство мяса достигло 676 тыс. т, что, по данным главы региона, соответствует второму месту в России. Вырос и объем производства тепличных овощей — с 11 до 46 тыс. т. В 2022 году впервые за историю производства масложировой продукции регион произвел более 1 млн т тонн растительного масла, заняв по этому показателю первое место среди субъектов РФ.

Валерия Розбот

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