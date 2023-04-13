Кубок без легенд

Очередной регулярный чемпионат НХЛ оборвал длинные серии участий в play-off обоих главных российских хоккеистов этого века — Александра Овечкина и Евгения Малкина. И Овечкин, и Малкин неплохо провели сезон, но их клубы, по-прежнему полагающиеся на дебютировавших в лиге еще в середине позапрошлого десятилетия ветеранов, не смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Звезды «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин (справа) и Сидни Кросби

Фото: Gene J. Puskar / AP Звезды «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин (справа) и Сидни Кросби

Фото: Gene J. Puskar / AP

В регулярном чемпионате НХЛ, который заканчивается в пятницу, определился последний, 16-й участник play-off. Им стал «Нью-Йорк Айлендерс», обыгравший — 4:2 — «Монреаль Канадиенс». И этот результат добавил очередному сезону еще один чрезвычайно любопытный итог, помимо уже зафиксированных, таких как результативность Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс», преодолевшего фантастическую по сегодняшним временам отметку в 150 набранных баллов, или выдающиеся показатели выигравшего регулярку с подавляющим преимуществом «Бостон Брюинс», при матче в запасе уже побившего прежние рекорды лиги и по одержанным в первенстве победам, и по набранным очкам.

Уровень стабильности клуба можно измерять, в том числе глядя на то, как часто он попадает в play-off. Так вот, перед стартом сезона наиболее длинные серии участий в кубковой стадии были у «Питсбург Пингвинс» — 16 — и «Вашингтон Кэпиталс» с «Нэшвилл Предаторс» — по восемь. «Вашингтон» уже довольно давно потерял шансы прорваться в play-off, осев в глубине таблицы, несколько дней назад их лишился «Нэшвилл», а «Нью-Йорк Айлендерс» своим выигрышем отцепил от Кубка Стэнли «Питсбург».

Вашингтонская и питсбургская осечки — события почти что знаковые. В том смысле, что во многом именно с этими двумя клубами НХЛ ассоциировалась на протяжении очень длинного периода времени.

В середине позапрошлого десятилетия они почти одновременно пополнились тремя хоккеистами, в которых, еще когда они были тинейджерами, видели безусловных хоккейных гениев. «Вашингтону» на драфте 2004 года достался Александр Овечкин. «Питсбург» на нем под вторым номером выбрал Евгения Малкина, а следующим летом добавил к россиянину канадца Сидни Кросби. Исключительно одаренные юниоры быстро превратились в лидеров, добывающих ценнейшие индивидуальные призы, а их команды — в постоянных охотников за Кубком Стэнли. «Вашингтон», правда, практически все время высоко котируясь, добыл его лишь однажды, в 2018 году, но вот «Питсбург», проиграв в 2008-м в финале, затем трижды, в 2009, 2016 и 2017 годах, брал трофей. По меркам современной НХЛ с ее зыбкой и подвижной, как желе, иерархией, с вечной фаворитской чехардой это потрясающая стабильность.

За долгие годы все, кто следит за НХЛ, уже успели привыкнуть, что play-off без Александра Овечкина, Евгения Малкина и Сидни Кросби немыслим. Но вот впервые за полтора десятилетия никого из них в нем не будет.

И причина крушения их клубов, конечно, не в том, что титаны в ветеранском возрасте (Кросби уже 35 лет, Малкину — 36, а Овечкину — 37) наконец резко сдали. Наоборот, не скажешь, будто кто-то из них провел посредственный сезон. Сидни Кросби с 91 очком попал в топ-20 бомбардиров регулярного чемпионата. Евгений Малкин отстал от него на восемь баллов. Александр Овечкин, пропустив несколько матчей, забил 42 гола, больше — всего-то восемь человек.

Легенды по-прежнему хороши. А проблема, что, привыкнув полагаться на них, выезжать на их таланте, ни «Вашингтон», ни «Питсбург» так и не устроили хотя бы более или менее радикальную перестройку составов, чтобы освежить их, увеличить глубину, создать запас прочности. Клуб Кросби и Малкина в этом смысле пример, может быть, наиболее показательный. Шесть ведущих форвардов команды (то есть канадская и российская суперзвезды плюс Джейк Генцел, Рикард Ракелль, Джейсон Цукер и Брайан Раст) забили в общей сложности 170 голов в регулярном чемпионате, все остальные, вместе взятые,— 89, треть от суммарного количества. Отдача от защитников в атаке — эфемерная, приобретенный перед дедлайном на обмены у «Нэшвилла» опытный Микаэль Гранлунд в 20 играх за «Питсбург» наскреб жалкие пять очков — печальная иллюстрация качества и удачливости его кадровой политики.

Впрочем, отсутствие в play-off Александра Овечкина и Евгения Малкина не сильно снизило «удельный вес» России в розыгрыше Кубка Стэнли. Играющие важные роли отечественные хоккеисты есть в большинстве клубов, которые будут за него биться. В «Тампа-Бей Лайтнинг» — Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Артемий Панарин, Игорь Шестеркин и Владимир Тарасенко, в «Колорадо Эвеланш» — Валерий Ничушкин и Александр Георгиев, в «Миннесота Уайлд» — Кирилл Капризов, в «Бостон Брюинс» — Дмитрий Орлов, в «Вегас Голден Найтс» — Иван Барбашев и Павел Дорофеев, в «Лос-Анджелес Кингс» — Владислав Гавриков, в «Торонто Мейпл Лифс» — Илья Самсонов, во «Флорида Пантерс» — Сергей Бобровский, в «Даллас Старс» — Евгений Дадонов, в «Виннипег Джетс» — Евгений Наместников, в «Нью-Йорк Айлендерс» — Илья Сорокин, в «Эдмонтон Ойлерс» — Клим Костин.

Алексей Доспехов