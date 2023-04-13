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Кубок без легенд

Евгений Малкин остался без play-off вслед за Александром Овечкиным

Очередной регулярный чемпионат НХЛ оборвал длинные серии участий в play-off обоих главных российских хоккеистов этого века — Александра Овечкина и Евгения Малкина. И Овечкин, и Малкин неплохо провели сезон, но их клубы, по-прежнему полагающиеся на дебютировавших в лиге еще в середине позапрошлого десятилетия ветеранов, не смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.

Звезды «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин (справа) и Сидни Кросби

Звезды «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин (справа) и Сидни Кросби

Фото: Gene J. Puskar / AP

Звезды «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин (справа) и Сидни Кросби

Фото: Gene J. Puskar / AP

В регулярном чемпионате НХЛ, который заканчивается в пятницу, определился последний, 16-й участник play-off. Им стал «Нью-Йорк Айлендерс», обыгравший — 4:2 — «Монреаль Канадиенс». И этот результат добавил очередному сезону еще один чрезвычайно любопытный итог, помимо уже зафиксированных, таких как результативность Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс», преодолевшего фантастическую по сегодняшним временам отметку в 150 набранных баллов, или выдающиеся показатели выигравшего регулярку с подавляющим преимуществом «Бостон Брюинс», при матче в запасе уже побившего прежние рекорды лиги и по одержанным в первенстве победам, и по набранным очкам.

Уровень стабильности клуба можно измерять, в том числе глядя на то, как часто он попадает в play-off. Так вот, перед стартом сезона наиболее длинные серии участий в кубковой стадии были у «Питсбург Пингвинс» — 16 — и «Вашингтон Кэпиталс» с «Нэшвилл Предаторс» — по восемь. «Вашингтон» уже довольно давно потерял шансы прорваться в play-off, осев в глубине таблицы, несколько дней назад их лишился «Нэшвилл», а «Нью-Йорк Айлендерс» своим выигрышем отцепил от Кубка Стэнли «Питсбург».

Вашингтонская и питсбургская осечки — события почти что знаковые. В том смысле, что во многом именно с этими двумя клубами НХЛ ассоциировалась на протяжении очень длинного периода времени.

В середине позапрошлого десятилетия они почти одновременно пополнились тремя хоккеистами, в которых, еще когда они были тинейджерами, видели безусловных хоккейных гениев. «Вашингтону» на драфте 2004 года достался Александр Овечкин. «Питсбург» на нем под вторым номером выбрал Евгения Малкина, а следующим летом добавил к россиянину канадца Сидни Кросби. Исключительно одаренные юниоры быстро превратились в лидеров, добывающих ценнейшие индивидуальные призы, а их команды — в постоянных охотников за Кубком Стэнли. «Вашингтон», правда, практически все время высоко котируясь, добыл его лишь однажды, в 2018 году, но вот «Питсбург», проиграв в 2008-м в финале, затем трижды, в 2009, 2016 и 2017 годах, брал трофей. По меркам современной НХЛ с ее зыбкой и подвижной, как желе, иерархией, с вечной фаворитской чехардой это потрясающая стабильность.

За долгие годы все, кто следит за НХЛ, уже успели привыкнуть, что play-off без Александра Овечкина, Евгения Малкина и Сидни Кросби немыслим. Но вот впервые за полтора десятилетия никого из них в нем не будет.

И причина крушения их клубов, конечно, не в том, что титаны в ветеранском возрасте (Кросби уже 35 лет, Малкину — 36, а Овечкину — 37) наконец резко сдали. Наоборот, не скажешь, будто кто-то из них провел посредственный сезон. Сидни Кросби с 91 очком попал в топ-20 бомбардиров регулярного чемпионата. Евгений Малкин отстал от него на восемь баллов. Александр Овечкин, пропустив несколько матчей, забил 42 гола, больше — всего-то восемь человек.

Александр Овечкин в этом сезоне продолжал бить рекорды

Легенды по-прежнему хороши. А проблема, что, привыкнув полагаться на них, выезжать на их таланте, ни «Вашингтон», ни «Питсбург» так и не устроили хотя бы более или менее радикальную перестройку составов, чтобы освежить их, увеличить глубину, создать запас прочности. Клуб Кросби и Малкина в этом смысле пример, может быть, наиболее показательный. Шесть ведущих форвардов команды (то есть канадская и российская суперзвезды плюс Джейк Генцел, Рикард Ракелль, Джейсон Цукер и Брайан Раст) забили в общей сложности 170 голов в регулярном чемпионате, все остальные, вместе взятые,— 89, треть от суммарного количества. Отдача от защитников в атаке — эфемерная, приобретенный перед дедлайном на обмены у «Нэшвилла» опытный Микаэль Гранлунд в 20 играх за «Питсбург» наскреб жалкие пять очков — печальная иллюстрация качества и удачливости его кадровой политики.

Впрочем, отсутствие в play-off Александра Овечкина и Евгения Малкина не сильно снизило «удельный вес» России в розыгрыше Кубка Стэнли. Играющие важные роли отечественные хоккеисты есть в большинстве клубов, которые будут за него биться. В «Тампа-Бей Лайтнинг» — Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Артемий Панарин, Игорь Шестеркин и Владимир Тарасенко, в «Колорадо Эвеланш» — Валерий Ничушкин и Александр Георгиев, в «Миннесота Уайлд» — Кирилл Капризов, в «Бостон Брюинс» — Дмитрий Орлов, в «Вегас Голден Найтс» — Иван Барбашев и Павел Дорофеев, в «Лос-Анджелес Кингс» — Владислав Гавриков, в «Торонто Мейпл Лифс» — Илья Самсонов, во «Флорида Пантерс» — Сергей Бобровский, в «Даллас Старс» — Евгений Дадонов, в «Виннипег Джетс» — Евгений Наместников, в «Нью-Йорк Айлендерс» — Илья Сорокин, в «Эдмонтон Ойлерс» — Клим Костин.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Самые известные обладатели Кубка Стэнли среди россиян

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В 1994 году Сергей Зубов помог выиграть «Нью-Йорк Рейнджерс» play-off Национальной хоккейной лиги — до этого команда не побеждала 54 года. Второй Кубок Стэнли он завоевал в 1999 году в составе «Даллас Старс» — это единственный трофей в истории команды. Всего российский защитник провел в НХЛ более 1000 матчей

В 1994 году Сергей Зубов помог выиграть «Нью-Йорк Рейнджерс» play-off Национальной хоккейной лиги — до этого команда не побеждала 54 года. Второй Кубок Стэнли он завоевал в 1999 году в составе «Даллас Старс» — это единственный трофей в истории команды. Всего российский защитник провел в НХЛ более 1000 матчей

Фото: Bruce Bennett Studios / Getty Images

В 1994 году нападающий Сергей Немчинов вместе с Сергеем Зубовым, Александром Карповцевым и Алексеем Ковалевым выиграли трофей в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Имена четверки стали первыми среди российских, выбитых на Кубке Стэнли. Вторую награду Немчинов взял в 2000 году, играя за «Нью-Джерси Девилс»&lt;br> На фото (слева направо): хоккеисты «Нью-Джерси Девилс» Александр Могильный, Владимир Малахов, Сергей Брылин, Сергей Немчинов и на тот момент помощник главного тренера Вячеслав Фетисов с Кубком Стэнли в 2000 году

В 1994 году нападающий Сергей Немчинов вместе с Сергеем Зубовым, Александром Карповцевым и Алексеем Ковалевым выиграли трофей в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Имена четверки стали первыми среди российских, выбитых на Кубке Стэнли. Вторую награду Немчинов взял в 2000 году, играя за «Нью-Джерси Девилс»
На фото (слева направо): хоккеисты «Нью-Джерси Девилс» Александр Могильный, Владимир Малахов, Сергей Брылин, Сергей Немчинов и на тот момент помощник главного тренера Вячеслав Фетисов с Кубком Стэнли в 2000 году

Фото: JM / HB / Reuters

«Я, так получилось, попал в &quot;Нью-Джерси&quot;, где всегда делали акцент на четкую, дисциплинированную игру в обороне. Впрочем, не буду говорить, что я в молодости был суперталантливым забивным игроком. Но все-таки не самым последним»&lt;br> Центрфорвард Сергей Брылин провел 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Нью-Джерси Девилс». Взял все три «дьявольских» Кубка Стэнли — в 1995, 2000 и 2003 годах

«Я, так получилось, попал в "Нью-Джерси", где всегда делали акцент на четкую, дисциплинированную игру в обороне. Впрочем, не буду говорить, что я в молодости был суперталантливым забивным игроком. Но все-таки не самым последним»
Центрфорвард Сергей Брылин провел 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Нью-Джерси Девилс». Взял все три «дьявольских» Кубка Стэнли — в 1995, 2000 и 2003 годах

Фото: Mike Segar / Reuters

Центрфорвард Игорь Ларионов стал одним из первых советских хоккеистов, уехавших на Запад в конце 1980-х. Считался мозговым центром знаменитой «Русской пятерки» «Детройт Ред Уингс», в которую также входили Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов. В составе американского клуба трижды становился обладателем Кубка Стэнли: в 1997, 1998 и 2002 годах. Чемпионство в 1997-м стало для «Детройта» первым за 42 года

Центрфорвард Игорь Ларионов стал одним из первых советских хоккеистов, уехавших на Запад в конце 1980-х. Считался мозговым центром знаменитой «Русской пятерки» «Детройт Ред Уингс», в которую также входили Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов. В составе американского клуба трижды становился обладателем Кубка Стэнли: в 1997, 1998 и 2002 годах. Чемпионство в 1997-м стало для «Детройта» первым за 42 года

Фото: Elsa / Getty Images / NHLI

Сергей Федоров тоже три раза — в 1997, 1998, 2002 годах — выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингс». Выступая в НХЛ, поставил сразу несколько рекордов: завоевал приз лучшему игроку регулярного чемпионата «Харт Трофи» и награду лучшему нападающему оборонительного плана «Селки Трофи» в одном сезоне, а также стал первым российским игроком, набравшим 1000 очков,— в лиге он провел 1248 матчей, заработав 1179 очков. В январе 2017 года включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ

Сергей Федоров тоже три раза — в 1997, 1998, 2002 годах — выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингс». Выступая в НХЛ, поставил сразу несколько рекордов: завоевал приз лучшему игроку регулярного чемпионата «Харт Трофи» и награду лучшему нападающему оборонительного плана «Селки Трофи» в одном сезоне, а также стал первым российским игроком, набравшим 1000 очков,— в лиге он провел 1248 матчей, заработав 1179 очков. В январе 2017 года включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ

Фото: Bruce Bennett Studios / Getty Images

Вячеслав Фетисов (слева) и Вячеслав Козлов два года подряд выигрывали Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингс» — в 1997-м и 1998-м. Играли в знаменитой «Русской пятерке». В августе 1997 года они впервые в истории привезли трофей в Россию. После завершения карьеры Фетисов еще раз стал обладателем Кубка Стэнли — в качестве помощника главного тренера «Нью-Йорк Девилс» в 2000 году

Вячеслав Фетисов (слева) и Вячеслав Козлов два года подряд выигрывали Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингс» — в 1997-м и 1998-м. Играли в знаменитой «Русской пятерке». В августе 1997 года они впервые в истории привезли трофей в Россию. После завершения карьеры Фетисов еще раз стал обладателем Кубка Стэнли — в качестве помощника главного тренера «Нью-Йорк Девилс» в 2000 году

Фото: Ezra O. Shaw / Allsport / Getty Images

Нападающий Павел Дацюк стал обладателем Кубка Стэнли в своем дебютном сезоне 2001–2002 годов в составе «Детройт Ред Уингс». В 2008-м, выступая за этот же клуб, повторил успех. Дацюк дважды получал «Харламов Трофи» — награду лучшему российскому хоккеисту НХЛ. Трижды его признавали лучшим нападающим оборонительного плана «Селки Трофи», четыре раза подряд награжден призом за джентльменскую игру «Леди Бинг Трофи». В январе 2017 года Дацюка включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ

Нападающий Павел Дацюк стал обладателем Кубка Стэнли в своем дебютном сезоне 2001–2002 годов в составе «Детройт Ред Уингс». В 2008-м, выступая за этот же клуб, повторил успех. Дацюк дважды получал «Харламов Трофи» — награду лучшему российскому хоккеисту НХЛ. Трижды его признавали лучшим нападающим оборонительного плана «Селки Трофи», четыре раза подряд награжден призом за джентльменскую игру «Леди Бинг Трофи». В январе 2017 года Дацюка включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ

Фото: Dave Sandford / Getty Images / NHLI

«Не привезти Кубок Стэнли мы не могли»&lt;br> Олег Твердовский (в центре) — двукратный обладатель главного трофея НХЛ. Первый Кубок Стэнли российский защитник взял в 2003 году вместе с «Нью-Джерси Девилс» (на фото). В 2006 году Твердовский помог одержать чемпионство «Каролина Харрикейнс»

«Не привезти Кубок Стэнли мы не могли»
Олег Твердовский (в центре) — двукратный обладатель главного трофея НХЛ. Первый Кубок Стэнли российский защитник взял в 2003 году вместе с «Нью-Джерси Девилс» (на фото). В 2006 году Твердовский помог одержать чемпионство «Каролина Харрикейнс»

Фото: Brian Bahr / Getty Images / NHLI

Свой первый Кубок Стэнли Евгений Малкин (в центре) получил в 2009 году. Нападающий помог «Питсбург Пингвинс» вернуть себе главный трофей НХЛ спустя 17 лет. Тогда по итогам play-off Малкин стал первым российским хоккеистом, получившим «Конн Смайт Трофи»,— приз самому ценному игроку. Следующие победы «пингвинам» Малкин принес в 2016 и 2017 годах

Свой первый Кубок Стэнли Евгений Малкин (в центре) получил в 2009 году. Нападающий помог «Питсбург Пингвинс» вернуть себе главный трофей НХЛ спустя 17 лет. Тогда по итогам play-off Малкин стал первым российским хоккеистом, получившим «Конн Смайт Трофи»,— приз самому ценному игроку. Следующие победы «пингвинам» Малкин принес в 2016 и 2017 годах

Фото: Paul Sancya / AP

Сергей Гончар три раза играл в финале play-off НХЛ, но Кубок Стэнли завоевал только однажды — в составе «Питсбург Пингвинс» в 2009 году. За 20 сезонов в лиге он стал одним из самых результативных российских защитников: Гончару принадлежат рекорды по количеству голов в регулярных сезонах (220) и количеству очков за карьеру (811). После завершения карьеры хоккеист вошел в тренерский штаб «Питсбург Пингвинс», с которым взял еще один трофей в 2017 году

Сергей Гончар три раза играл в финале play-off НХЛ, но Кубок Стэнли завоевал только однажды — в составе «Питсбург Пингвинс» в 2009 году. За 20 сезонов в лиге он стал одним из самых результативных российских защитников: Гончару принадлежат рекорды по количеству голов в регулярных сезонах (220) и количеству очков за карьеру (811). После завершения карьеры хоккеист вошел в тренерский штаб «Питсбург Пингвинс», с которым взял еще один трофей в 2017 году

Фото: Dave Reginek / NHLI / Getty Images

Защитник американского клуба «Лос-Анджелес Кингс» Вячеслав Войнов в 2012 году стал самым молодым на тот момент обладателем Кубка Стэнли среди россиян — в возрасте 22 лет. Спустя два года вместе с «Королями» Войнов заполучил свой второй трофей

Защитник американского клуба «Лос-Анджелес Кингс» Вячеслав Войнов в 2012 году стал самым молодым на тот момент обладателем Кубка Стэнли среди россиян — в возрасте 22 лет. Спустя два года вместе с «Королями» Войнов заполучил свой второй трофей

Фото: Jeff Gross / Getty Images

Нападающий Александр Овечкин, несмотря на многочисленные личные рекорды, выиграл Кубок Стэнли лишь однажды: в 2018 году он привел «Вашингтон Кэпиталс» к первой в истории команды победе. Также он стал первым российским капитаном, завоевавшим главный трофей лиги. Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя в рейтинге чеха Яромира Ягра. На счету россиянина 790 заброшенных шайб в 1295 матчах. Он также включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ &lt;br> На фото: Александр Овечкин жмет руку 45-му президенту США Дональду Трампу, 2019 год

Нападающий Александр Овечкин, несмотря на многочисленные личные рекорды, выиграл Кубок Стэнли лишь однажды: в 2018 году он привел «Вашингтон Кэпиталс» к первой в истории команды победе. Также он стал первым российским капитаном, завоевавшим главный трофей лиги. Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя в рейтинге чеха Яромира Ягра. На счету россиянина 790 заброшенных шайб в 1295 матчах. Он также включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ
На фото: Александр Овечкин жмет руку 45-му президенту США Дональду Трампу, 2019 год

Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA-EFE / Vostock Photo

Андрей Василевский (справа) установил сразу несколько рекордов НХЛ, выступая за клуб из Флориды «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он стал первым российским голкипером, дважды победившим в финале Кубка Стэнли — в 2020-м и в 2021-м, а также первым российским вратарем, получившим приз как самому ценному игроку play-off «Конн Смайт Трофи». На его счету четыре сухих серии подряд. Ранее ни одному голкиперу не удавалось провести столько матчей без пропущенных шайб

Андрей Василевский (справа) установил сразу несколько рекордов НХЛ, выступая за клуб из Флориды «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он стал первым российским голкипером, дважды победившим в финале Кубка Стэнли — в 2020-м и в 2021-м, а также первым российским вратарем, получившим приз как самому ценному игроку play-off «Конн Смайт Трофи». На его счету четыре сухих серии подряд. Ранее ни одному голкиперу не удавалось провести столько матчей без пропущенных шайб

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Вместе с Андреем Василевским Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» дважды брал российский нападающий Никита Кучеров — в 2020 и в 2021 годах. Кучеров стал первым игроком в истории клуба, набравшим 150 очков за карьеру в play-off НХЛ &lt;br>На фото: хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Алекс Киллорн (слева) во время парада лодок в честь победы команды в июле 2021 года

Вместе с Андреем Василевским Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» дважды брал российский нападающий Никита Кучеров — в 2020 и в 2021 годах. Кучеров стал первым игроком в истории клуба, набравшим 150 очков за карьеру в play-off НХЛ
На фото: хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Алекс Киллорн (слева) во время парада лодок в честь победы команды в июле 2021 года

Фото: Mike Carlson / Getty Images

«Когда люди видят трофей, они чуть ли не с ума сходят, это шанс коснуться легенды, вековой истории хоккея. Очень круто, что все же получилось разделить радость от этой победы с ребятами в Нижнекамске»&lt;br> Каждый игрок команды-победителя имеет право распоряжаться копией Кубка Стэнли по своему усмотрению в течение 24 часов. Российский защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев выигрывал в 2020 и 2021 годах, став самым молодым двукратным обладателем трофея среди россиян. В сентябре 2021 года привез его в свой родной город Нижнекамск

«Когда люди видят трофей, они чуть ли не с ума сходят, это шанс коснуться легенды, вековой истории хоккея. Очень круто, что все же получилось разделить радость от этой победы с ребятами в Нижнекамске»
Каждый игрок команды-победителя имеет право распоряжаться копией Кубка Стэнли по своему усмотрению в течение 24 часов. Российский защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев выигрывал в 2020 и 2021 годах, став самым молодым двукратным обладателем трофея среди россиян. В сентябре 2021 года привез его в свой родной город Нижнекамск

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Хочется найти варианты отвезти его туда, куда не требуется виза для русских»&lt;br>В 2022 году Валерий Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш». Клуб завоевал трофей впервые с 2001 года, Ничушкин — впервые в карьере. Однако руководство лиги, ссылаясь на внутренние правила безопасности, запретило вывозить награду в Россию и Белоруссию. Кубок также не удалось продемонстрировать болельщикам в Стамбуле и Дубае &lt;br>На фото: с женой Светланой

«Хочется найти варианты отвезти его туда, куда не требуется виза для русских»
В 2022 году Валерий Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш». Клуб завоевал трофей впервые с 2001 года, Ничушкин — впервые в карьере. Однако руководство лиги, ссылаясь на внутренние правила безопасности, запретило вывозить награду в Россию и Белоруссию. Кубок также не удалось продемонстрировать болельщикам в Стамбуле и Дубае
На фото: с женой Светланой

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

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В 1994 году Сергей Зубов помог выиграть «Нью-Йорк Рейнджерс» play-off Национальной хоккейной лиги — до этого команда не побеждала 54 года. Второй Кубок Стэнли он завоевал в 1999 году в составе «Даллас Старс» — это единственный трофей в истории команды. Всего российский защитник провел в НХЛ более 1000 матчей

Фото: Bruce Bennett Studios / Getty Images

В 1994 году нападающий Сергей Немчинов вместе с Сергеем Зубовым, Александром Карповцевым и Алексеем Ковалевым выиграли трофей в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Имена четверки стали первыми среди российских, выбитых на Кубке Стэнли. Вторую награду Немчинов взял в 2000 году, играя за «Нью-Джерси Девилс»
На фото (слева направо): хоккеисты «Нью-Джерси Девилс» Александр Могильный, Владимир Малахов, Сергей Брылин, Сергей Немчинов и на тот момент помощник главного тренера Вячеслав Фетисов с Кубком Стэнли в 2000 году

Фото: JM / HB / Reuters

«Я, так получилось, попал в "Нью-Джерси", где всегда делали акцент на четкую, дисциплинированную игру в обороне. Впрочем, не буду говорить, что я в молодости был суперталантливым забивным игроком. Но все-таки не самым последним»
Центрфорвард Сергей Брылин провел 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Нью-Джерси Девилс». Взял все три «дьявольских» Кубка Стэнли — в 1995, 2000 и 2003 годах

Фото: Mike Segar / Reuters

Центрфорвард Игорь Ларионов стал одним из первых советских хоккеистов, уехавших на Запад в конце 1980-х. Считался мозговым центром знаменитой «Русской пятерки» «Детройт Ред Уингс», в которую также входили Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов. В составе американского клуба трижды становился обладателем Кубка Стэнли: в 1997, 1998 и 2002 годах. Чемпионство в 1997-м стало для «Детройта» первым за 42 года

Фото: Elsa / Getty Images / NHLI

Сергей Федоров тоже три раза — в 1997, 1998, 2002 годах — выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингс». Выступая в НХЛ, поставил сразу несколько рекордов: завоевал приз лучшему игроку регулярного чемпионата «Харт Трофи» и награду лучшему нападающему оборонительного плана «Селки Трофи» в одном сезоне, а также стал первым российским игроком, набравшим 1000 очков,— в лиге он провел 1248 матчей, заработав 1179 очков. В январе 2017 года включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ

Фото: Bruce Bennett Studios / Getty Images

Вячеслав Фетисов (слева) и Вячеслав Козлов два года подряд выигрывали Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингс» — в 1997-м и 1998-м. Играли в знаменитой «Русской пятерке». В августе 1997 года они впервые в истории привезли трофей в Россию. После завершения карьеры Фетисов еще раз стал обладателем Кубка Стэнли — в качестве помощника главного тренера «Нью-Йорк Девилс» в 2000 году

Фото: Ezra O. Shaw / Allsport / Getty Images

Нападающий Павел Дацюк стал обладателем Кубка Стэнли в своем дебютном сезоне 2001–2002 годов в составе «Детройт Ред Уингс». В 2008-м, выступая за этот же клуб, повторил успех. Дацюк дважды получал «Харламов Трофи» — награду лучшему российскому хоккеисту НХЛ. Трижды его признавали лучшим нападающим оборонительного плана «Селки Трофи», четыре раза подряд награжден призом за джентльменскую игру «Леди Бинг Трофи». В январе 2017 года Дацюка включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ

Фото: Dave Sandford / Getty Images / NHLI

«Не привезти Кубок Стэнли мы не могли»
Олег Твердовский (в центре) — двукратный обладатель главного трофея НХЛ. Первый Кубок Стэнли российский защитник взял в 2003 году вместе с «Нью-Джерси Девилс» (на фото). В 2006 году Твердовский помог одержать чемпионство «Каролина Харрикейнс»

Фото: Brian Bahr / Getty Images / NHLI

Свой первый Кубок Стэнли Евгений Малкин (в центре) получил в 2009 году. Нападающий помог «Питсбург Пингвинс» вернуть себе главный трофей НХЛ спустя 17 лет. Тогда по итогам play-off Малкин стал первым российским хоккеистом, получившим «Конн Смайт Трофи»,— приз самому ценному игроку. Следующие победы «пингвинам» Малкин принес в 2016 и 2017 годах

Фото: Paul Sancya / AP

Сергей Гончар три раза играл в финале play-off НХЛ, но Кубок Стэнли завоевал только однажды — в составе «Питсбург Пингвинс» в 2009 году. За 20 сезонов в лиге он стал одним из самых результативных российских защитников: Гончару принадлежат рекорды по количеству голов в регулярных сезонах (220) и количеству очков за карьеру (811). После завершения карьеры хоккеист вошел в тренерский штаб «Питсбург Пингвинс», с которым взял еще один трофей в 2017 году

Фото: Dave Reginek / NHLI / Getty Images

Защитник американского клуба «Лос-Анджелес Кингс» Вячеслав Войнов в 2012 году стал самым молодым на тот момент обладателем Кубка Стэнли среди россиян — в возрасте 22 лет. Спустя два года вместе с «Королями» Войнов заполучил свой второй трофей

Фото: Jeff Gross / Getty Images

Нападающий Александр Овечкин, несмотря на многочисленные личные рекорды, выиграл Кубок Стэнли лишь однажды: в 2018 году он привел «Вашингтон Кэпиталс» к первой в истории команды победе. Также он стал первым российским капитаном, завоевавшим главный трофей лиги. Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя в рейтинге чеха Яромира Ягра. На счету россиянина 790 заброшенных шайб в 1295 матчах. Он также включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ
На фото: Александр Овечкин жмет руку 45-му президенту США Дональду Трампу, 2019 год

Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA-EFE / Vostock Photo

Андрей Василевский (справа) установил сразу несколько рекордов НХЛ, выступая за клуб из Флориды «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он стал первым российским голкипером, дважды победившим в финале Кубка Стэнли — в 2020-м и в 2021-м, а также первым российским вратарем, получившим приз как самому ценному игроку play-off «Конн Смайт Трофи». На его счету четыре сухих серии подряд. Ранее ни одному голкиперу не удавалось провести столько матчей без пропущенных шайб

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Вместе с Андреем Василевским Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» дважды брал российский нападающий Никита Кучеров — в 2020 и в 2021 годах. Кучеров стал первым игроком в истории клуба, набравшим 150 очков за карьеру в play-off НХЛ
На фото: хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Алекс Киллорн (слева) во время парада лодок в честь победы команды в июле 2021 года

Фото: Mike Carlson / Getty Images

«Когда люди видят трофей, они чуть ли не с ума сходят, это шанс коснуться легенды, вековой истории хоккея. Очень круто, что все же получилось разделить радость от этой победы с ребятами в Нижнекамске»
Каждый игрок команды-победителя имеет право распоряжаться копией Кубка Стэнли по своему усмотрению в течение 24 часов. Российский защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев выигрывал в 2020 и 2021 годах, став самым молодым двукратным обладателем трофея среди россиян. В сентябре 2021 года привез его в свой родной город Нижнекамск

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Хочется найти варианты отвезти его туда, куда не требуется виза для русских»
В 2022 году Валерий Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш». Клуб завоевал трофей впервые с 2001 года, Ничушкин — впервые в карьере. Однако руководство лиги, ссылаясь на внутренние правила безопасности, запретило вывозить награду в Россию и Белоруссию. Кубок также не удалось продемонстрировать болельщикам в Стамбуле и Дубае
На фото: с женой Светланой

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №65 от 14.04.2023, стр. 12

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