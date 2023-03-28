Очконабиратель

Форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид продолжает погоню за удивительными по меркам последних лет бомбардирскими достижениями. Он стал первым за четверть с лишним века игроком НХЛ, которому удалось набрать 140 очков в регулярном чемпионате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (в центре) стал первым с 1996 года хоккеистом, которому удалось набрать в регулярном чемпионате НХЛ 140 очков

Фото: Rick Scuteri / AP Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (в центре) стал первым с 1996 года хоккеистом, которому удалось набрать в регулярном чемпионате НХЛ 140 очков

Фото: Rick Scuteri / AP

Матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон» на чужой площадке в упорной борьбе обыграл — 5:4 — «Аризону», превратился в примечательное событие благодаря результативной передаче, записанной в актив форвардом гостей Коннором Макдэвидом. Она была для 26-летнего канадца 80-й в первенстве, а очко, набранное этим пасом,— 140-м. Круглые цифры в данном случае имели большое значение.

Коннор Макдэвид уже давно признан талантом особенным. Но нынешний сезон эту его исключительность окончательно, что ли, зацементировал. На самом деле 140 очков — показатель невероятный, хотя на первый взгляд кажется, что это не так.

Коннор Макдэвид — десятый игрок в истории НХЛ, которому удалось набрать как минимум 140 очков в «регулярке». До него этого рубежа достигали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Фил Эспозито, Майк Босси, Стив Айзерман, Берни Николлс, Яромир Ягр, Пэт Лафонтен и Адам Оутс. Эспозито добрался до него дважды, Лемье — пять раз, а Гретцки — вообще 11. Так что вроде бы не то чтобы какой-то абсолютно эксклюзивный трюк. Но надо учесть два нюанса. Первый заключается в том, что такой, скажем так, идеальный баланс снайперских и ассистентских подвигов, как у Макдэвида, был лишь у шестерых хоккеистов из почетного списка.

Забив по крайней мере 60 голов, как он, и сделав 80 передач, 140 баллов добывали лишь Гретцки, Лемье, Ягр, Айзерман, Николлс и Босси.

Но нюанс второй еще важнее. Все предшественники Коннора Макдэвида выступали или, вернее, переживали расцвет карьеры давным-давно. Фил Эспозито — еще в 1960-е годы, остальные — в 1980-е и 1990-е. Между тем считается, что прежняя НХЛ — действовавшие в лиге правила, доминировавшие в ней тактические принципы — поощряла высокую результативность гораздо более явно, чем НХЛ сегодняшняя с ее более плотным и аккуратным хоккеем, с кучей изобретенных оборонительных приемов, с выработавшейся привычкой особое внимание уделять лидерам, тем, кто наиболее опасен. Так что нет ничего удивительного, что последний случай до прорыва Макдэвида, когда хоккеист сумел добраться до отметки 140 очков, датировался аж 1996 годом. Точнее, тогда до нее добрались сразу два хоккеиста — выдающиеся одноклубники из «Питсбург Пингвинс» Марио Лемье и Яромир Ягр.

По современным же меркам Коннор Макдэвид сотворил нечто почти что фантастическое. Предыдущий рекорд именно текущего столетия был установлен четыре года назад россиянином Никитой Кучеровым.

У нападающего «Тампа-Бей Лайтнинг» по итогам того регулярного чемпионата оказалось 128 баллов, и тогда его сумма воспринималась как колоссальная, такая, на которую тяжело кому-то замахнуться. Но постепенно прибавлявший Макдэвид смог ее покорить довольно легко.

Теперь интересно будет посмотреть на цифры, которые будут стоять напротив его фамилии по окончании регулярного чемпионата. Интрига тут есть. Во-первых, перед Коннором Макдэвидом маячит совсем уж красивый рубеж ровно в полторы сотни очков, а во-вторых,— рекорд века по количеству заброшенных в регулярном чемпионате шайб. Он, естественно, принадлежит россиянину Александру Овечкину, забившему 15 лет назад за «Вашингтон Кэпиталс» 65 голов. И до той, и до другой планки Макдэвид еще может дотянуться. В календаре у «Эдмонтона» осталось еще восемь матчей. Половина из них (по два против «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс») — с командами, уже пролетевшими мимо play-off. А самому «Эдмонтону», занимающему третье место в Тихоокеанском дивизионе, противопоказано халтурить и нужно стремиться побеждать, чтобы получить хорошую стартовую позицию в кубковой стадии.

Алексей Доспехов