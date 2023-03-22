Александр Овечкин установил рекорд чужой клюшкой

Александр Овечкин, отличившись в матче, в котором его клуб «Вашингтон Кэпиталс» уступил — 6:7 — «Колумбус Блю Джекетс», установил очередной рекорд НХЛ — по количеству регулярных чемпионатов с как минимум 40 заброшенными шайбами. При этом, похоже, персональные достижения выдающегося российского форварда, потихоньку приближающегося к Уэйну Гретцки в гонке за титул лучшего снайпера всех времен, останутся для поклонников «Вашингтона» единственным по-настоящему светлым воспоминанием от нынешнего сезона. Команда выглядит практически обреченной впервые за девять лет не попасть в play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин в рекордный 13-й раз завершит регулярный чемпионат НХЛ с как минимум 40 заброшенными шайбами

Фото: Carolyn Kaster / AP Александр Овечкин в рекордный 13-й раз завершит регулярный чемпионат НХЛ с как минимум 40 заброшенными шайбами

Фото: Carolyn Kaster / AP

У матча «Вашингтона» с «Колумбусом» был лихой сюжет. Хозяева в нем умудрились разбазарить огромное (они вели — 3:0) преимущество, упустить победу меньше чем за минуту до окончания основного времени, уступив в овертайме, а в общей сложности соперники забили друг другу 13 голов. Но центральное место в хайлайтах игры все равно, конечно, принадлежало самому первому, хотя он получился довольно дурацким. Александр Овечкин отдавал передачу на стоявшего перед пустым углом Дилана Строума, а защитник «Колумбуса» Ник Бланкенбург, прерывая ее, срезал шайбу в собственные ворота. Автоголы в хоккее не фиксируются, и автором взятия ворот стал российский форвард.

Но все понятно. Этот гол был для 37-летнего Александра Овечкина 820-м в регулярных чемпионатах в карьере (до возглавляющего список лучших бомбардиров НХЛ всех времен Уэйна Гретцки осталось 74) и 40-м в чемпионате текущем.

40 — не такой красивый рубеж, как 50, но в данном случае значение имел статистический нюанс.

Это был 13-й сезон, в котором Александр Овечкин его достиг, побив, таким образом, бог знает какой по счету статистический рекорд. До матча с «Колумбусом» он являлся совладельцем достижения по числу чемпионатов с как минимум 40 голами вместе с хоккеистом, от сопоставлений с которым ему никуда не деться, то есть Гретцки.

Более того, внимательная к цифрам НХЛ зафиксировала и другой рекорд, заметив, что таких сезонов, после того как ему исполнилось тридцать, у Александра Овечкина стало шесть. И в этом смысле он тоже обскакал канадскую легенду, с которой делил первенство: Фил Эспозито в возрасте за тридцать по крайней мере 40 голов забил в пяти чемпионатах.

В календаре «регулярки» у «Вашингтона» еще десять матчей. А это значит, что теоретически Александр Овечкин может все-таки добраться и до рубежа очень-очень красивого, несмотря на то что пропустил в сезоне многовато по своим меркам матчей — четыре из-за смерти отца, два из-за травм. И тогда он запишет в актив еще один рекорд, выбив «полтинник» в десятый раз и обойдя Гретцки с Майком Босси.

Другое дело, что трюки Александра Овечкина, скорее всего, будут единственным светлым воспоминанием от нынешнего сезона у тех, кто неравнодушен к его клубу.

В 2014 году «Вашингтон» с находившимся в расцвете сил российским лидером провел крайне неудачный сезон и пролетел мимо кубковой стадии. С тех пор он play-off не пропускал, а в 2018 году взял Кубок Стэнли. Но сейчас, кажется, серия обречена оборваться.

Про тот матч, в котором Александр Овечкин забил свой 40-й гол, нужно знать, что встречался в нем «Вашингтон» с командой, которая и после этой победы все равно находится на нижней строчке сводной турнирной таблицы лиги и вообще выглядит на протяжении всего первенства чрезвычайно слабо. И эта осечка — отнюдь не случайность, а продолжение печального тренда.

Поражение от «Колумбуса» было для «Вашингтона» третьим подряд. До этого его обыграли проблемный «Сент-Луис Блюз» и потерявшая своего ключевого игрока Кирилла Капризова «Миннесота Уайлд».

А перед стартом черной серии в пяти матчах вашингтонцы записали в актив лишь два выигрыша. И игра клуба вполне соответствует его показателям. Как, кстати, соответствует представлениям о том, чем занимается на многое не рассчитывающий середняк, кадровая политика клубного менеджмента перед вступлением в силу в начале марта заперта на обмены. «Вашингтон» отдал «Бостон Брюинс», располагающемуся на верхушке классификации «регулярки», ведущего защитника Дмитрия Орлова и форварда основы Гарнета Хэтэуэя, словно сам плюнул уже на результаты.

И в самом деле, предположить, что он все же прорвется в play-off, принимая во внимание неприятную динамику, сложно. В топ-тройку дивизиона Метрополитен, которая гарантирует себе путевку в розыгрыш Кубка Стэнли, «Вашингтону» уже точно не проникнуть: до замыкающего ее «Нью-Йорк Рейнджерс» — 18 очков. Шансы же получить одну из двух wild card от Восточной конференции чрезвычайно малы. Замыкающая восьмерку «Флорида Пантерс» опережает вашингтонцев на пять баллов при матче в запасе.

Алексей Доспехов