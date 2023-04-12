Песков: достоверность кадров с обезглавливанием военного необходимо проверить

Кадры обезглавливания военнослужащего (предположительно, украинского) могут стать поводом для проверки в том случае, если удастся подтвердить их достоверность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров — безусловно, это ужасные кадры… Это, конечно, может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого»,— сказал господин Песков в ходе пресс-кола.

Видеозапись обезглавливания военного с украинской нашивкой на бронежилете распространилась в Telegram-каналах вечером 11 апреля. На видео его называют наемником.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».