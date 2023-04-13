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Коммерсантъ FM
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«Траст» выставил на открытые торги банк «Точка»

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций финтехпроекта «Точка», сообщили в пресс-службе кредитной организации. Торги на повышение пройдут 26 июня. Цена лота — 22,7 млрд руб., в него входят «Точка» и все дочерние компании, в том числе ООО «Банк Точка».

Из сообщения пресс-службы (есть у «Ъ») следует, что по результатам 2022 года чистая прибыль АО «Точка» по РСБУ составила 6,2 млрд руб. и на 40% превысила план. За период с января по февраль 2023 года «Точка» получила чистую прибыль в размере 1,1 млрд руб. Капитал банка ООО «Банк Точка» составляет 3,6 млрд руб.

О том, что банк «Траст» ведет переговоры о продаже «Точки», «Ъ» писал в декабре 2022 года. По данным «Ъ», устав «Точки» предусматривает приоритетное право миноритария консолидировать 100% банка. Источники «Ъ» утверждают, что среди претендентов на 90% «Точки» — Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Точку" поставят авиаторы».

Милена Костерева

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