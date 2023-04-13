Закрыто дело о халатности полицейских, возбужденное после убийства 17-летней жительницы Новосибирска

Следственные органы СУ СКР Новосибирской области прекратили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, обвиненных в халатности, которая привела к смерти несовершеннолетней.

«Прокурор Советского района выступая на местном радио подтвердил, что уголовное дело в отношении полицейских прекращено. По представлению прокурора сотрудники полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора», - рассказала «Ъ-Сибирь» и.о. старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Дело о халатности (ч.2 ст. 293 УК РФ) в отношении полицейских было возбуждено в июле 2022 года. По версии следователей, с ноября 2021 года по июнь 2022-го должностные лица отдела полиции Советского района не принимали мер по неоднократно поступившим заявлениям местной жительницы об угрозах в адрес ее дочери-старшеклассницы от молодого человека. В июле 2022 года девушка погибла от рук убийцы, ей было нанесено не менее 15 ударов ножом. Следствие полагает, что между мужчиной и девушкой произошел конфликт, причиной которого стала ревность.

Уголовные дела в отношении обвиняемого в убийстве школьницы Советский районный суд Новосибирска рассмотрит 20 апреля, процесс будет проходить в закрытом режиме. Помимо обвинения в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ему дополнительно инкриминировали шесть эпизодов ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 117 УК РФ (истязание). Вину в инкриминируемых преступлениях фигурант дела признал частично.

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Лолита Белова