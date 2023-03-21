Вину признал частично

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела 27-летнего гражданина Таджикистана Хушнуда Хамроева. Как указывается в деле, он длительное время третировал свою девушку, которая училась в школе, а после очередного конфликта из-за ревности убил, нанеся 17 ударов ножом. Момент жестокого убийства старшеклассницы попал в объектив видеорегистратора проезжающей мимо машины. Вину в инкриминируемых ему преступлениях фигурант дела признал частично.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Новосибирской области Фото: СУ СК России по Новосибирской области

Советский районный суд Новосибирска рассмотрит резонансное уголовное дело о жестоком убийстве 17-летней школьницы в июле прошлого года. Слушания назначены на 20 апреля, они будут проходить в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе суда.

Как рассказали „Ъ-Сибирь“ источники, знакомые с делом, вечером 26 июля 2022 года обеспокоенная долгим отсутствием дочери-старшеклассницы мать стала звонить ей на мобильный телефон, но трубку никто не брал. Спустя какое-то время на ее настойчивые звонки ответила незнакомая женщина, которая сообщила, что обнаружила истекающую кровью девушку и на место едет скорая. Однако врачи не успели оказать помощь — школьница скончалась до их приезда. На теле жертвы судмедэксперты насчитали 17 ножевых ранений. Новосибирское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело об убийстве.

Следователи объявили в розыск подозреваемого — знакомого девушки Хушнуда Хамроева, с которым она состояла в близких отношениях. Мужчина, который был намного старше школьницы, приехал в Новосибирск из Таджикистана и работал штукатуром-маляром в одной из строительных компаний. Момент расправы попал в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На кадрах видеозаписи видно, как мужчина догоняет жертву, наносит ей удары ножом. На следующий день подозреваемого задержали оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области. Полицейские нашли его недалеко от плодовоовощного рынка. Правоохранители считают, что задержанный планировал уехать из России и искал среди водителей фур своих земляков, которые бы ему в этом помогли.

Следствие полагает, что между мужчиной и девушкой произошел конфликт, причиной которого стала ревность. По решению суда Хушнуда Хамроева заключили под стражу (очередной срок ареста у него истекает 13 сентября). Помимо обвинения в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ему дополнительно инкриминировали шесть эпизодов ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 117 УК РФ (истязание).

В деле, по данным источников „Ъ“, указывается, что мужчина связывал школьницу по рукам и ногам скотчем, заклеивал ей рот и избивал. «Следствием установлено, что на протяжении длительного времени (с октября 2021-го по июнь 2022 года) обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством потерпевшей, систематически истязая ее, причиняя психические и физические страдания»,— рассказали в управлении СКР региона. В ходе следствия мать погибшей школьницы не стала предъявлять обвиняемому иск о компенсации морального вреда.

Как стало известно „Ъ-Сибирь“, Хушнуд Хамроев вину признал частично, в частности, по эпизоду об убийстве. Его адвокат Светлана Борисенко воздержалась от комментариев.

Кроме того, после инцидента следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников полиции, приведшей к убийству девушки. В его материалах указывалось, что мать убитой неоднократно обращалась в полицию по поводу угроз в адрес дочери со стороны Хушнуда Хамроева, но в возбуждении дела там отказывали. Проверки по заявлениям проводились поверхностно, считают следователи. Это, по их версии, привело к тому, что Хушнуд Хамроев почувствовал свою безнаказанность и расправился с девушкой.

Константин Воронов