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Коммерсантъ FM
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МИД РФ назвал санкции против «Русатом Оверсиз» недобросовестной конкуренцией

Директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко считает, что санкции США в отношении «Русатом Оверсиз» (структура «Росатома») введены в попытке составить России недобросовестную конкуренцию. Он указал, что Россия будет бороться с подобными действиями и не позволит помешать ее взаимодействию со странами Африки и другими государствами в области использования мирного атома.

«Этот шаг лежит в русле незаконных и ничем не обоснованных действий американской администрации, которая всеми силами пытается воспрепятствовать развитию нашего сотрудничества с африканцами, тем более в такой наукоемкой и перспективной отрасли, как мирное использование атомной энергии. Я считаю, что это попытка недобросовестной конкуренции, с которой мы будем бороться и не позволим американцам затормозить наше взаимодействие с Африкой, и не только с Африкой»,— сказал господин Ткаченко (цитата по «РИА Новости»).

По словам Всеволода Ткаченко, в текущих условиях России приходится учитывать «недружественное и откровенно враждебное» влияние тех государств, которые «пытаются сохранить свою гегемонию» не только в политической сфере, но и в экономических отношениях с миром.

О санкциях против «Русатом Оверсиз», отвечающей за строительство за рубежом центров ядерной науки и технологий, Минфин США объявил вчера, 12 апреля. Под рестрикции попал и президент предприятия Евгений Пакерманов. Это первые ограничения США, которые напрямую затронули проекты «Росатома». Собеседники «Ъ» считают, что до тех пор, пока не будут введены ограничения в отношении самого «Росатома», отдельные санкции против его структур не смогут оказать значимого воздействия на атомный бизнес.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции разобрали на атомы».

Милена Костерева

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