ЦБ анонсировал подключение к эксперименту с цифровым рублем еще 19 банков

Российские банки проявляют активный интерес к цифровому рублю, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, во втором этапе тестирования цифрового рубля примут участие 19 банков.
Алла Бакина в 2020 году
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«У нас уже сформирована вторая волна, порядка 19 банков, обращения есть и от других кредитных организаций, которые получили всю необходимую техническую документацию и готовы реализовывать этот функционал на своей стороне»,— сообщила госпожа Бакина в ходе выступления на Платежной конференции Ассоциации банков России (цитата по «Прайму»).
Алла Бакина обратила внимание на то, что Банк России ждет создания законодательной базы для цифрового рубля. В ответ на это глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в настоящее время «работа ведется плотно». «Еще раз хотел бы заверить, что май, наверное, крайний срок, когда все вопросы будут отрегулированы»,— добавил он.
Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты, его эмитирует исключительно ЦБ. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на платформе, разработанной Центробанком. В силу этого они не будут привязаны к конкретному банку или электронному кошельку. Также отправитель сможет маркировать цифровые рубли, чтобы получатель расходовал их только на определенные цели.
16 марта депутаты Госдумы одобрили в первом чтении закон о цифровом рубле. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования валюты. Цифровой рубль должен войти в потребительский оборот к 2030 году. В конце марта регулятор сообщил, что 8 из 15 участвующих в пилотной группе кредитных организаций завершили пользовательское тестирование переводов между физлицами.
Подробнее — в материале «Ъ» «У ЦБ будет рублем больше».