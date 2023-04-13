ЦБ анонсировал подключение к эксперименту с цифровым рублем еще 19 банков

Российские банки проявляют активный интерес к цифровому рублю, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, во втором этапе тестирования цифрового рубля примут участие 19 банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Бакина в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Алла Бакина в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«У нас уже сформирована вторая волна, порядка 19 банков, обращения есть и от других кредитных организаций, которые получили всю необходимую техническую документацию и готовы реализовывать этот функционал на своей стороне»,— сообщила госпожа Бакина в ходе выступления на Платежной конференции Ассоциации банков России (цитата по «Прайму»).

Алла Бакина обратила внимание на то, что Банк России ждет создания законодательной базы для цифрового рубля. В ответ на это глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в настоящее время «работа ведется плотно». «Еще раз хотел бы заверить, что май, наверное, крайний срок, когда все вопросы будут отрегулированы»,— добавил он.

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты, его эмитирует исключительно ЦБ. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на платформе, разработанной Центробанком. В силу этого они не будут привязаны к конкретному банку или электронному кошельку. Также отправитель сможет маркировать цифровые рубли, чтобы получатель расходовал их только на определенные цели.

16 марта депутаты Госдумы одобрили в первом чтении закон о цифровом рубле. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования валюты. Цифровой рубль должен войти в потребительский оборот к 2030 году. В конце марта регулятор сообщил, что 8 из 15 участвующих в пилотной группе кредитных организаций завершили пользовательское тестирование переводов между физлицами.

Подробнее — в материале «Ъ» «У ЦБ будет рублем больше».