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Коммерсантъ FM
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ЦБ рассказал о первых тестах переводов цифровых рублей между физлицами

Половина банков, которые вошли в первую пилотную группу, уже завершили пользовательское тестирование переводов между физлицами с помощью цифрового рубля. Об этом говорится в годовом отчете Центробанка.

«Восемь из 15 кредитных организаций—участников первой пилотной группы завершили пользовательское тестирование переводов между физическими лицами (C2C) на прототипе платформы и продемонстрировали функционал цифрового рубля в своих мобильных приложениях»,— говорится в годовом отчете ЦБ.

Кроме того, сейчас на платформе ЦБ реализуются сервисы переводом между физическими и юридическими лицами, а также самоисполняемые разовые и регулярные переводы между физлицами.

Как сообщил сегодня на совещании президента с правительством первый вице-премьер Андрей Белоусов, также планируется совершение операций с цифровыми валютами на бирже и при участии брокеров. Введение цифрового рубля завершится в 2023 году.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, закон о выпуске и обращении цифрового рубля будет принят в апреле, а в мае вступит в силу. Поправки дают Банку России полномочия по созданию и управлению инфраструктурой для работы новой формы национальной валюты. Согласно прогнозам, в потребительский оборот цифровой рубль войдет к 2030 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «У ЦБ будет рублем больше».

Анастасия Ларина

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