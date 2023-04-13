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Дзержинский завод «Заря» направил 135 млн рублей на расширение производства

Завод химического оборудования «Заря» (Дзрежинск, Нижегородская область) в два раза увеличил производственные мощности по выпуску крупногабаритного емкостного оборудования для химической и нефтеперерабатывающей промышленностей, сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инвестиции в расширение производства превысили 135 млн руб., из которых 70 млн руб. предоставил ФРП, 30 млн руб. – региональный Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций.

Предприятие направило средства займа на покупку дополнительного технологического оборудования. В результате производственные мощности по выпуску крупногабаритных емкостных аппаратов выросли с 24 до 48 единиц в год. Среди выпускаемых изделий теплообменники, аппараты с перемешивающим устройством и колонное оборудование. Основными заказчиками комплектующих выступают «Татнефть» и строительный холдинг «Титан-2». Все оборудование производится индивидуально под задания этих компаний.

Андрей Репин

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