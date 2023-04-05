Кто более матери-истории ценен

В среду создатели учебного курса «Основы российской государственности» презентовали его концепцию на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. На днях стартует подготовка первых педагогов, а читать курс студентам начнут в сентябре. Он предполагает в том числе воспитание учащихся вузов и донесение до них ценностей, присущих, по замыслу авторов «Основ», российской цивилизации. Депутатов между тем интересовало, не стоит ли сделать курс обязательным еще и для госслужащих, а в перечень ценностей добавить свободу и справедливость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новый учебный курс депутатам представляли замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова и научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин. Перед заседанием члены комитета получили презентацию с изложением краткого содержания научной дисциплины, которую уже в сентябре планируется начать преподавать студентам всех специальностей.

«Необходимо в кратчайшие сроки усовершенствовать преподавание социогуманитарных дисциплин»,— говорилось в документе.

Его авторы также объясняли, что «категориальный аппарат» таких наук содержит искажения, исторический процесс в них трактуется полярно и размыто, а экспертное сообщество сильно ангажировано своей политической позицией.

Все эти проблемы как раз и предполагается решать через «Основы российской государственности». Господин Полосин не без гордости заявил, что для разработки курса было проведено более 200 конференций и семинаров с участием свыше 2 тыс. преподавателей вузов, а в учебный план вошли только те положения, которые не вызывали у них жесткого неприятия и слишком жарких дискуссий. По словам госпожи Петровой, первый блок преподавателей начнут готовить уже с 11 апреля на базе РАНХиГС.

Курс будет состоять из пяти блоков: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и развитие страны».

«Курс должен стать стартовым компонентом изменения подхода к построению будущей профессиональной деятельности и целеориентации; изменить подготовку инженеров, обслуживающих чужие технологии, на подготовку инженеров, создающих новые технологии; изменить подготовку специалистов, удовлетворяющих собственные потребности, на подготовку специалистов, готовых ответить на системные вызовы, которые существуют, и задачи, которые дает государство»,— обозначил глобальные цели Андрей Полосин. Есть, по его словам, у «Основ» и воспитательная цель, направленная на формирование гражданской позиции.

Как ранее сообщал “Ъ”, согласно концепции создателей нового курса, Россия является отдельной цивилизацией со своим перечнем ценностных констант.

В материалах к заседанию комитета они тоже были названы: «Многообразие (общинность, адаптивность, стабильность), согласие (единство, духовность, добро), суверенность (независимость, свой путь развития, самобытность), доверие (легитимность, идеализм, солидарность), созидание (поиск новых путей развития), первопроходчество (свобода и воля)». С ними соседствовали ценностные ориентиры: «Справедливость, ответственность, миссия, стабильность». А рядом в форме пирамиды были обозначены пять основных уровней этих ориентиров: общество, человек, семья, страна и — на вершине — государство. В качестве философских оснований концепции ее авторы выделили коммунитаризм, консерватизм, русский космизм и солидарность, не забыв упомянуть российских представителей этих течений мысли. Судя по презентации, обучать студентов будут не только через традиционные лекции и семинары, но и с помощью интеллектуальных игр, иммерсивных представлений и перформансов, тематических подкастов, дискуссий и дебатов по «цивилизационным вопросам».

У депутатов, однако, оставались вопросы. Так, Ксению Горячеву («Новые люди») интересовало, будут ли сами преподаватели курса носителями правильных ценностей, если, по словам авторов проекта, их отбор ведется не очень строго. Андрей Полосин заверил, что каждый преподаватель, прошедший обучение и получивший соответствующий сертификат, будет соответствовать трем главным критериям. «А) Обладает знаниями в этой сфере. Б) Умеет работать с аудиторией. В) Занимает соответствующую гражданскую позицию»,— перечислил эту триаду научный руководитель проекта, добавив, что будущие лекторы, безусловно, имеют право и на свое мнение.

Также господина Полосина спросили, не стоит ли сделать этот курс обязательным и для госслужащих. «Как человек, который был комсомольцем в конце 1980-х — начале 1990-х и прошедший через многие переосмысления происходящего… Есть такие мысли, но говорить о принятых решениях рано»,— аккуратно ответил он.

Наконец, первый зампред комитета Олег Смолин (КПРФ) признался, что не нашел в перечне ценностей те, которые, по его мнению, не только входят в основы российской цивилизации, но и регулярно упоминаются в различных документах, в том числе и за подписью президента РФ. «Предлагаю отметить в числе ценностей нашей цивилизации свободу и справедливость… Давайте от наших традиционных ценностей отказываться не будем»,— призвал депутат. Андрей Полосин пообещал, что в полном содержании курса эти ценности присутствовать будут.

Андрей Винокуров