Патрульные машины забуксовали в санкциях

Министерство внутренних дел так и не смогло найти поставщика необходимых для ГИБДД 2,8 тыс. новых патрульных автомобилей. Уже выделенные на это деньги теперь планируется распределить на «другие цели», следует из документов, с которыми ознакомился “Ъ”. Ранее поставщиками полицейских машин выступали дилеры Skoda, Hyundai и АвтоВАЗа, однако в 2022 году МВД даже не объявило тендеры на закупки. Ведомство уверяет, что подразделения ГИБДД уже обеспечены «широким перечнем современных транспортных средств». Однако эксперты предполагают, что в нынешних условиях на российском рынке просто нет крупной партии подходящих для ГИБДД автомобилей локального выпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В условиях «внешнего санкционного давления» ГИБДД не смогла осуществить запланированную закупку патрульных машин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В условиях «внешнего санкционного давления» ГИБДД не смогла осуществить запланированную закупку патрульных машин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 2019 года полиция закупала новые патрульные машины ГИБДД в рамках федпроекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели планировалось потратить 35,3 млрд руб. до 2024 года. В 2019–2020 годах по контрактам с дилерами приобретались Skoda Octavia и УАЗ «Патриот», в 2021 году — Hyundai Solaris и Lada Vesta. Последний контракт был заключен в апреле 2021 года с компанией Major — поставка 200 Hyundai Solaris по 1,27 млн руб.

Но в этом году МВД планировало закупить еще 2,8 тыс. машин на 4,5 млрд руб. В мае в полиции говорили, что совместно с Минпромторгом «прорабатывают» возможность поставок новых авто «с учетом экономической ситуации на российском рынке, связанной с санкционным давлением недружественных стран».

За это время МВД так и не объявило ни одного конкурса по закупке машин. «Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением недружественными странами санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции»,— говорится в октябрьском отчете дирекции проекта «Безопасность дорожного движения», который изучил “Ъ”. Там же сказано, что в соответствии с «резолюцией» вице-премьера Марата Хуснуллина подготовлен «запрос на изменение паспорта федпроекта» — для перераспределения «доведенных лимитов бюджетных обязательств». На какие цели хотят потратить деньги, не уточняется. Решение ожидается до конца ноября, следует из документа.

В аппарате Марата Хуснуллина и Минпромторге ситуацию не комментируют. Пресс-центр МВД в ответе на запрос “Ъ” сообщил, что «подразделения органов внутренних дел обеспечены широким перечнем современных транспортных средств, позволяющих оперативно реагировать на поставленные задачи». В министерстве также напомнили, что поставка автомобилей для органов внутренних дел осуществляется на основании законодательства о госзакупках и постановления правительства №616, которое запрещает приобретать товары из иностранных государств для целей безопасности и обороны.

Сергей Удалов из «Автостата» констатирует: выбор машин значительно сократился после приостановки большинства автопроизводств в РФ. Так, сейчас невозможно закупить большую партию Lada Vesta, так как ее выпуск приостановлен. Фактически кроме Lada Granta и УАЗ «Патриот» оставался только китайский Haval, локализованный в Туле, продолжает аналитик. Но линейка Haval в РФ — это только кроссоверы: «Возможно, это казалось значительным перерасходом средств по сравнению с той же Lada Vesta».

Отметим, 21 октября ООО «СТ Нижегородец» (производитель спецтранспорта на основе серийных моделей) получило одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на две модели Haval — F7 и F7x — в полицейской аэрографии. Среди их назначений фигурирует «автомобиль патрульный дорожно-патрульной службы». Ряд СМИ сообщили, что силовики (включая МВД, Росгвардию, Генпрокуратуру и т. д.) будут передвигаться на китайских авто. Однако подтверждения, что такие машины будут закупаться, так и не появилось. Цены на F7 начинаются от 2,2–2,4 млн руб.

Возможно, в условиях санкций и ухода компаний с российского рынка никто не смог предоставить МВД крупную партию автомобилей локального выпуска, говорят собеседники “Ъ” в автопроме. Рынок не смог предложить автомобили с необходимыми параметрами и характеристиками (напомним, Lada Granta с начала лета выпускалась в упрощенных модификациях, в машинах до сих пор нет ABS) и ценой, предполагает Сергей Удалов: «Вероятно, было решено перераспределить эти средства, например, на ремонты и подождать расширения предложения тех же седанов на рынке для продолжения обновления парков».

По сути, единственный вариант, который сейчас доступен для регионов в качестве транспорта для ГИБДД,— Lada Granta, добавляет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: АвтоВАЗ готов необходимую партию машин сделать, но для МВД нужно их еще обклеить и поставить спецоснащение. Кроме того, напоминает эксперт, в марте 2023 года в Тольятти возобновляется серийное производство упрощенной версии Vesta на «механике» с 90-сильным двигателем от Granta. Не исключено, что эта машина для полиции подойдет и закупки возобновятся.

Иван Буранов, Ольга Никитина