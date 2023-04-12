Холдинг USM оспорит американские санкции

USM намерен оспорить введенные США санкции против холдинга, его «дочек», их менеджмента, а также родственников бизнесмена Алишера Усманова и других акционеров, сообщили «Ъ» в пресс-службе холдинга. Компания считает ограничения несправедливыми и необоснованными. Также ограничения оспорит мобильный оператор «МегаФон», об этом в компании сообщили «РИА Новости» (100% акций компании принадлежит USM).

«Алишер Усманов давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении. Отдельно подчеркнем, что включение в списки родственников — это аморальная практика, напоминающая взятие заложников»,— говорится в заявлении USM.

«Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами»,— сообщает «МегаФон».

Ранее сегодня, 12 апреля, США расширили антироссийские санкции. В SDN-лист попали в том числе «МегаФон» и холдинг USM. Ограничительные меры введены в ответ на военную операцию. Санкции против структур Алишера Усманова ввела и Великобритания, USM обещал оспорить и их.

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Мария Федотова