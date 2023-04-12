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Коммерсантъ FM
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Холдинг USM оспорит британские санкции

USM намерена оспорить введенные Великобританией санкции против холдинга и акционеров, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. Холдинг считает меры несправедливыми и необоснованными.

«Как известно, Алишер Усманов давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении. Мы намерены оспаривать данные ограничения как незаконные»,— указали представители USM.

О санкциях против USM Великобритания объявила сегодня, 12 апреля. В комментариях к ограничительным мерам инициаторы уточнили, что считают холдинг подконтрольным российскому бизнесмену Алишеру Усманову, «участвующему в получении выгоды от правительства России или поддерживающему его».

Господина Усманова власти Соединенного Королевства внесли в санкционные списки 3 марта 2022 года. До этого бизнесмен попал под санкции Евросоюза (ЕС). Решение ЕС предприниматель назвал необоснованным.

Григорий Лейба

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