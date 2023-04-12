На новой территории нашли старого мошенника

Как стало известно «Ъ», в Москву из Бердянска доставлен сотрудник местной охранной структуры Евгений Сурков. По версии московской полиции, он был участником преступной группировки, занимавшейся дистанционным хищением средств у пожилых россиян. Потерпевшим подозреваемый представлялся майором МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тверской райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве об аресте Евгения Суркова, подозреваемого в особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Аргументы автора ходатайства оказались весьма убедительными. Следователь пояснил суду, что причастность гражданина Суркова к хищениям уже подтвердили потерпевший от его действий, двое свидетелей и даже оперативник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, написавший соответствующий рапорт.

Кроме того, следствие, как оказалось, успело провести и предоставить в распоряжение суда результаты компьютерных экспертиз, исследований электронных носителей и протоколы осмотра бумажных документов, свидетельствующие об участии фигуранта в преступных схемах.

По мнению следствия, так как у Евгения Суркова нет регистрации и места жительства в России, но есть украинское гражданство, оставшись на свободе, он наверняка захочет сбежать на родину и заняться там преступной деятельностью. Судья согласился с представителем ГСУ и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.

По данным близкого к расследованию источника «Ъ», Евгений Сурков представлял старейший на Восточной Украине мошеннический колл-центр, сформированный в Бердянске.

Подозреваемый, по данным собеседника «Ъ», числился в этой структуре на низшей должности «звонаря». В его задачу входила только первичная обработка будущей жертвы под видом майора МВД России или сотрудника службы безопасности банка, название которого предполагаемый мошенник выбирал в зависимости от привязанных к номеру телефона потерпевшего дебетовых или кредитных карт. Если контакт удавалось установить, к диалогу подключались старшие партнеры Евгения Суркова, представляющие, соответственно, Центробанк или ФСБ России. Интересно, что среди потерпевших оказались в основном пожилые жители Москвы.

Бердянский колл-центр, по данным собеседника «Ъ», работал с десяток лет, но системная регистрация потерпевших от его действий в Москве началась только в 2019 году. Жертвы телефонных хищений обращались в районные отделы полиции с заявлениями, в которых излагали абсолютно однотипные истории о том, как некие сотрудники службы безопасности сначала пугали их якобы готовящимися хищениями средств с их банковских счетов, а затем убеждали переводить деньги для сохранности на некие «резервные счета в Центробанке», подконтрольные мошенникам.

К началу 2022 года московская полиция уже знала, что по крайней мере 18 жителей столицы стали жертвами бердянских мошенников.

Однако полицейским оставалось лишь опрашивать потерпевших, фиксировать совершенные ими трансакции и подсчитывать нанесенный ущерб. Добраться до самих подозреваемых силовики смогли только после начала спецоперации на территории Украины.

Как сказано в материалах уголовного дела, после начала операции «бердянские» резко свернули свою деятельность.

Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества и краж (ст. 159 и ст. 158 УК РФ), между тем продолжилось, а после присоединения к России Запорожской области существенно активизировалось. Объединив все связанные с «бердянскими» эпизоды в одно уголовное дело и забрав его в свое производство, следователи и оперативники ГСУ ГУ МВД по Москве отправились за подозреваемыми в Бердянск. Задержали они пока только одного из них — представлявшегося майором МВД Евгения Суркова.

«Работать он устраивался в колл-центр, официально специализирующийся на дистанционных продажах товаров и услуг,— рассказал “Ъ” адвокат арестованного Андрей Бухтеев.— Когда же увидел, что происходит там на самом деле, участвовать в этом отказался». По данным защитника, конторой руководили представители украинской оргпреступности, которые предупредили его клиента, что выход из системы будет иметь тяжелые последствия для самого отступника и членов его семьи, поэтому Евгений Сурков и побоялся с ними ссориться.

После начала спецоперации на Украине колл-центр, как пояснил своему защитнику подозреваемый, действительно закрылся. Его организаторы сбежали в Польшу, а «звонари», набранные преимущественно из местных, стали искать другую работу. Сам Евгений Сурков, по его словам, стал стрелком местного ГУП ЦСН «Охрана», зарегистрированного в Мелитополе. С учетом этих обстоятельств избранную предполагаемому мошеннику меру пресечения адвокат Андрей Бухтеев счел излишне строгой и сообщил «Ъ», что после консультаций с доверителем, скорее всего, ее обжалует.

Сергей Машкин